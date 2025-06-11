藍營也爆共諜案　綠營籲藍白別再擋國安修法：國安問題沒有顏色

▲藍營助理林岳龍。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

長期在藍營立委擔任助理、現為國民黨台北市議員王欣儀助理的林岳龍涉入共諜案。林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等多位國民黨立委的助理，更傳出身兼鄭正鈐、羅智強、徐巧芯社群小編。對此，民進黨團今（11日）表示，對於任何共諜案有三個立場，第一、不分黨派徹查；第二、針對涉案人士開鍘，也支持相關調查處以重刑；第三、黨公職赴中都要事前報備、事後報告，修法在立院難如登天，民進黨先自我要求。再次呼籲藍白，國安法案不要再擋，國安問題沒有顏色。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，這位林岳龍在國民黨內非常搶手，跨黨之間也非常受重用，從新黨到國民黨都非常活躍，林涉入共諜案，曾經擔任王鴻薇、林倩綺、許宇甄重要幕僚，又傳出身兼鄭正鈐、羅智強、徐巧芯社群小編工作，現在又是王欣儀社群助理，非常受重用，在好幾位立委辦公室擔任重要幕僚。

吳思瑤強調，對於任何共諜案有三個立場，第一、只要涉入共諜案替境外勢力情蒐，不分黨派都應嚴查徹辦；第二、民進黨已經高規格針對黨內涉案人士開鍘，也支持相關調查處以重刑，賴清德也已經宣示，在立法院修法前，只要黨公職赴中都要事前報備、事後報告，修法在立院難如登天，民進黨先自我要求。

吳思瑤續指，第三、原來共諜離我們這麼近，國民黨不斷用綠共為民進黨貼標籤，但事實證明，共諜確實滲透在立法院，不希望有下一個林岳龍，但中國在立法院布線如此綿密，立法院應自律課責，針對內規啟動國安修法、赴中登載、涉密人員更高規格管制等，再次呼籲，國安法案不要再擋，國安問題沒有顏色。

而民眾黨團日前提出版本，若立委赴中向韓國瑜報備。對此，綠委陳培瑜表示，民眾黨團也有提相關修法，但民進黨團提的版本是事先報備、事後報告，避免國安疑慮，但不被國民黨、民眾黨支持，民眾黨團版本則是報備主管機關，也就是立委跟韓國瑜報告、議員跟議長報告，完全沒有聯審會機制，這版本是在打假球。