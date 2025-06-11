英副校長竟是狼！　把女學生叫到辦公室「強逼口交」

▲英國一名副校長，與女學生發生不正當關係，10多年後才遭到制裁。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一所菁英女校的副校長，竟與學生發生不當性關係，多次前往對方家中做愛，或在辦公室裡要求對方幫自己口交。惡行曝光後，副校長卻僥倖逃過懲罰，甚至轉往其他學校教書，如今終於被揭穿，並且終身禁止任教。

11年前，卡林（Phil Culling）在倫敦西部的戈多芬與拉蒂默學校（Godolphin and Latymer School）擔任副校長，這是一所菁英女校，每年學費高達3.3萬英鎊（約當時新台幣160多萬元）。

根據英國教師監管局（Teaching Regulatory Agency）調查，當年42歲的卡林已經結婚，卻「濫用職權與一名脆弱的學生發生性關係」。他從學校檔案獲取女學生的連絡資訊後，互傳訊息及電子郵件，還叮囑對方每次看完都要刪掉。

2013至2014年期間，卡林對女學生做出諸多逾矩行為，包括親吻、趁午休時間帶對方到酒吧慶生、告訴對方「妳是我一生的摯愛」，並在畢業生活動當天，在公園首次發生性關係。同一年夏天，卡林趁著女學生母親不在家，周周前往對方家裡發生性關係，等到女學生搬出去，2人關係依然持續，也多次在公共場所發生性行為。

TRA調查指出，女學生「B」承認2013年多次在副校長辦公室為他口交，但「對於這段關係感到羞恥，而且這一點在證據中無所不在」，「她說，他們的關係讓她在道德上感到矛盾，並且不得不隱瞞這一點」。

這段關係2014年首次曝光時，校方誤以為是在女學生畢業後才開始，因此沒有採取任何行動。卡林旋即辭職，躲過紀律聽證會與制裁，2年後又回到距離前一間學校僅1.6公里的私立荷蘭公園幼兒園暨學前班（Holland Park Pre-Prep and Nursery）任教，直到2022年才被吹哨者檢舉。

TRA指出，現年52歲的卡林曾經要求女學生不要配合調查，甚至要求對方為他撒謊。該機構裁定，卡林終身禁止擔任教職。

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