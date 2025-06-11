又有熱帶擾動增強　粉專：可能成熱帶低壓「明起東部防大雨」

▲熱帶擾動94W（右）可能逐漸增強。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）



生活中心／台北報導

今年首颱「蝴蝶」上午生成，呂宋島東方海面的熱帶擾動94W逐漸增強。氣象粉專預估明天將逐漸接近台灣東半部陸地，不排除在台灣東方海面時增強為熱帶性低氣壓，明天東半部地區民眾應留意局部性大雨發生。

氣象粉專「觀氣象看天氣」貼文指出，位於菲律賓呂宋島東方海面的熱帶系統94W正持續增強中，預計明日將逐漸接近台灣東半部陸地。

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粉專表示，94W在台灣東方海面時不排除發展為熱帶性低氣壓。受此影響，明天東半部地區民眾應特別留意局部性大雨的發生，其他地區天氣狀況也將變得較為不穩定，各地都有降雨機率。

貼文指出，周五至下周一，隨著南海的颱風逐漸轉北或東北移動，台灣附近風場轉為南風、西南風，降雨熱區也將逐漸轉移至南部陸地。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，輕颱「蝴蝶」將朝西北西方向往海南島，並朝大陸華南地區前進。今天晚間起東南部及恆春半島開始有局部大雨，明天隨著低壓帶到台灣附近，全台水氣增加，中南部、東半部及午後北部地區都容易有明顯雨勢。

針對台灣附近是否還有其他熱帶擾動有機會形成熱帶性低氣壓，黃恩鴻指出，目前仍為大低壓帶，還沒有其他可能生成熱帶性低氣壓的跡象。