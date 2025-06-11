38歲台女愛上非洲男住「林口高級社區」　慘淪洗錢幫凶

▲K男將女友的白色自小客車作為交通工具，相關行蹤遭警方掌握。（圖／CTWANT提供，下同）

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新北市蘆洲警分局近期與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞洗錢組織，查出30歲奈及利亞籍男子Kelvin（以下簡稱K男）和38歲竇姓女友聯手幫詐團洗錢。竇女在電子廠上班，鄰居以為她和K男只是跨國戀人，沒想到卻成了警方眼中的「洗錢接頭小組」。警方偵辦該起跨國詐騙與洗錢案時，查出K男持偽造莫三比克護照來台，卻長期潛伏於新北市林口文化二路的高級社區內，暗地協助詐騙集團轉運贓款，全案已遭新北地檢署起訴。

據了解，K男用不明管道取得莫三比克假護照，打開對照年籍資料全造假，僅有照片是真的，與女友透過交友軟體認識，在台灣已同居數月。女方平時在電子廠工作，表面生活規律，卻被警方掌握曾多次出現在詐騙集團的「收水點」，替男友與台灣本地水房成員接頭，協助轉運贓款與安排貨運寄送。

K男在詐團中負責處理資金物流，他收到水房交付的大量現金後，會以現金購買報廢汽車零件與其他電子廢料，並透過貨運公司分批寄回奈及利亞；也會以信封袋裝付現金，以國際貨物等方式寄回奈及利亞。

▲K男持偽造莫三比克假護照入台，居住在林口某社區，自知難逃法網坦承非法居留。

收到貨物及贓款的非洲同夥，則會將包裹內藏現金或物品變現後，以虛擬貨幣形式打回台灣詐騙集團指定帳戶，整條金流不經銀行、不留紙本記錄，僅透過錢包地址轉帳，達到洗錢與資金斷點目的。警方經過數月追查到數個加密貨幣錢包與交易所紀錄，但由於平台設於境外，也讓執法難度升高。

其中竇女的角色也引起關注，警方懷疑她不只是被動配合，而是主動參與犯罪鏈。調查指出，她疑多次使用個人帳戶代收代轉資金，並協助租賃倉儲空間與協調寄件細節，在得知K男造假身分並從事不法生意後，不僅沒有通報還下海參與洗錢犯罪，是否因感情而被利用則仍待釐清。

此外，K男持的莫三比克護照雖通過移民署鑑定，但姓名、年紀全造假，顯示其入境時已預謀規避身分查核，凸顯我國邊境與外籍人士管理漏洞。K男遭逮後疑擔心若後續遣返是到莫三比克會罪加一等，坦承奈籍身分後，持假護照一事才浮上檯面，若非與詐騙集團勾結曝光，仍可能在台「合法潛伏」。

據悉K男原本想「幹完這票」就帶著竇姓女友遠走高飛，不料就在林口住家落網，警方逮捕後依洗錢防制法及銀行法移送新北地檢署偵辦，移民署也介入協助，待後續判決結果出爐後才得以確定遣返事宜。而警方正透過跨國合作追查相關加密貨幣交易紀錄，調查是否有更多外籍人士涉入類似洗錢機制。

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