散裝貨輪「明鴻號」撞高雄港碼頭　航港局今派員登船蒐證

▲新加坡商船旗下散裝貨輪「明鴻號」，9日晚間撞上高雄港小塢口二碼頭轉角處。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

新加坡商船旗下散裝貨輪「明鴻號」，9日晚間撞上高雄港小塢口二碼頭轉角處，導致碼頭受損。交通部航港局表示，今天調查人員已登船檢查及蒐證，並要求船方提供VDR（船舶航行資料紀錄器），後續將釐清事故原因及有無違反航政法規。

「明鴻號」9日晚間7時10分撞上高雄港小塢口二碼頭轉角處，除了碼頭受損，翻起的浪勢也波及停泊在附近的「台船8號」、「台船12號」，導致1船沉沒海底、1船纜繩斷掉。

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航港局表示，航港局南部航務中心針對此案已啟動海事行政調查，並且管制該船出港。今天南部航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）已登船檢查及蒐證，並要求船方提供VDR（船舶航行資料紀錄器），後續將安排船員、引水人及相關當事人配合海事詢問，以釐清事故原因及有無違反航政法規。

航港局指出，該事故發生於高雄港區，無人傷亡，現場已有布設攔油索避免發生污染事件，後續將由高雄港務分公司辦理設施勘查及向船方求償事宜。

▲新加坡商船旗下散裝貨輪「明鴻號」，9日晚間撞上高雄港小塢口二碼頭轉角處。（圖／航港局提供）