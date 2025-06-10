中國科學家「信封裝蠕蟲生物材料」　入境美國被捕

▲繼中國2名科學家走私生物赴美後，再有一名女科學家未經許可走私生物材料。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

繼中國2名科學家劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）、簡雲清（Yunqing Jian，音譯），涉嫌將有毒真菌「禾穀鐮孢菌」走私到美國遭起訴後，8日再有一名中國女學者涉嫌走私需政府許可、與蠕蟲有關的生物材料（biological material），在密西根州底特律機場落網。

據《CNN》報導，從美國聯邦調查局（FBI）的法庭文件中，該名中國女科學家攜帶和某種蟲子有關、需要政府許可才能入境的材料，但她顯然沒有申請，在抵達密西根州底特律（Detroit）機場時被捕。當局指出，這是幾天來第2起涉嫌走私生物材料的案件。

據報導，涉案女科學家目前在中國湖北省武漢市華中科技大學攻讀研究生學位，計畫在密西根大學花1年時間完成1項研究專案。目前該女科學家遭拘禁，並將靜待11日的保釋聽證會。

聯邦調查局（FBI）指出，她分批寄送的物品中，包含1個被夾在書本中的信封，這些相關物品分別於去年與今年早些時候被當局攔截並拆封，而這些生物材料與特定蠕蟲（worm）有關，須經美國政府許可後才能進口。雖文件並未表明上述生物材料是否具有風險，但美國聯邦檢察官強調，這種走私行為「威脅到我們的安全」。



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