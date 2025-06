買百年名琴欠571萬！小提琴老師驚曝王文洋2億買琴　佣金近千萬

▲王文洋的小提琴老師張鎮洲造控買琴沒給錢,被英國琴商告上法院。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者郭玗潔/台北報導

宏仁集團總裁王文洋的小提琴老師張鎮洲,遭控向英國琴商購買兩把小提琴,卻遲遲不付貨款共英鎊14萬1000元(台幣約571萬),被告上法院,張鎮洲自曝曾介紹宏仁集團總裁王文洋向英商購買一把近台幣2億4千萬的小提琴,英商承諾給他傭金約台幣957萬,雙方債權可相抵。台北地院審理,法官認為張鎮洲沒拿出英商欠他傭金的證據,判張鎮洲仍要還英商14萬1000元英鎊。可上訴。

英商提告指控,張鎮洲於2018年,向他們購買「Joseph Gag-liano Naples c1800」、「Carlo Ferdinando Landolfi, Milan 1762」2把小提琴,雙方在2023年1月16日起簽下協議書,講好張鎮洲應付款英鎊14萬1000元(台幣約571萬)和利息,然而張鎮洲至今都沒給錢,提告要張鎮洲還錢。

張鎮洲在庭審時表示,按協議他雖得付買琴的價金給英商,但因為英商曾用800萬美金(約台幣2億3935萬)賣琴給他的學生王文洋,他和英商協議,英商應給他金4%傭金,也就是美金32萬元(台幣約957萬),該傭金債權應抵銷他買琴的價金。

▼王文洋曾透過小提琴老師張鎮洲買琴。(資料照/記者李毓康攝)

王文洋的吳姓秘書則到庭作證,指張鎮洲確實介紹王文洋向英商買琴,但金額、小提琴的型號他不清楚,王文洋也有付張鎮洲仲介費,但他不知道王文洋付了多少,也不清楚張鎮洲還有向英商抽傭金的事情。

法官認為,根據雙方簽署的協議書,張鎮洲確實還欠英商14萬1000元英鎊,並從2023年1月17日起,須加上年息5%的利息。而張鎮洲雖提出對話記錄,主張英商曾邀他合作交易,但這種私文書必須先自證真實性,才有證據力,但該對話記錄卻缺乏英商名義,且英商也否認該證據。

法官指出,張鎮洲出示的訊息內容為「I can get you the Helier and the Sunrise.Maybe we can make a deal together(我們可以一起合作)」等語,也沒有關於具體交易給付傭金的明確約定,無從證明張鎮洲有傭金可以抵銷債權,判張鎮洲須給付英商英鎊14萬1000元。可上訴。