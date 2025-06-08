控雞排妹是小三！保時捷男未婚妻是假的　二審逆轉敗訴判賠

▲雞排妹鄭采勻不滿被指為第三者，告了「保時捷男」的當時的女友和《鏡週刊》。（圖／翻攝鄭家純臉書）

記者郭玗潔／台北報導

《鏡週刊》2021年跟拍報導「雞排妹」鄭采勻夜會1名保時捷男在高檔飯店過夜，並指保時捷男的未婚妻趙女受訪，稱雞排妹介入而使婚約告吹。雞排妹認為內容不實、害她被誤認成小三而遭網友辱罵，怒告《鏡週刊》和趙女，各求償精神慰撫60萬元。兩案都上訴到二審，雞排妹告周刊吞敗，上訴駁回確定。不過雞排妹告趙女的部分，日前結果出爐，台灣高等法院判趙女損害雞排妹的名譽權，要賠5萬元。全案定讞。

《鏡週刊》在2021年7月18日，報導跟拍雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）夜會1名「保時捷男」，2人在北市1家高檔國際飯店地下停車場手牽手，雞排妹還對「保時捷男」親暱掐臀，過了1夜，保時捷男送雞排妹到新北市1家醫美診所，深夜再接雞排妹回飯店，報導並指「保時捷男」的未婚妻A女(趙女)受訪，稱她因雞排妹介入而使婚約告吹。

雞排妹提告控訴，趙女接受鏡週刊專訪，自稱自己是「保時捷男」論及婚嫁的女友，導致鏡週刊以「新歡已有未婚妻」，指稱雞排妹介入「保時捷男」和趙女的婚約，讓她被網友痛罵當小三。

雞排妹指出，她在2021年7月14日接到趙女的道歉聲明，趙女也自承自己不是未婚妻，可見趙女接受專訪所發表的言論不是事實，已侵害她的名譽權，向趙女求償60萬元。

庭審時，趙女表示，她對周刊提及「他有跟我提過3次結婚的事情」、「也都去了合了八字」，只在描繪她和「保時捷男」的關係，並沒有對雞排妹做有關言論，鏡週刊文章是記者自行撰寫，網路謾罵也不是她留的，不應由她負責。

一審法官指出，雞排妹雖主張「趙女向媒體謊稱我破壞她與保時捷男的婚約，但趙女與保時捷男並無婚約存在，此舉會讓社會大眾誤認我破壞他人婚約」，侵害了她的名譽權。然而，趙女說自己和「保時捷男」論及婚嫁，並非說兩人已「訂立」婚約，難認趙女曾向周刊自稱未婚妻。

一審法官認為，不管趙女是否是「保時捷男」的未婚妻，都和雞排妹「名譽」無涉，而趙女訪問內容也未提及遭雞排妹介入。另外，趙女雖說「就是有人跟我講說他載雞排妹一直進進出出，就是去了很多地方...」等，但媒體也確實拍到雞排妹和「保時捷男」的互動畫面，趙女若依該畫面和友人轉述，推測雞排妹和「保時捷男」有超越一般男女單純友誼之關係，也不違常情，因趙女侵害名譽權證據不足，判雞排妹敗訴。

雞排妹再上訴，這次趙女沒有出庭。二審法官則有不同看法，認為趙女虛構自己與「保時捷男」已論及婚嫁，再連結「保時捷男」頻繁接送雞排妹，兩人互動親密，讓「保時捷男」的朋友都以為雞排妹是他女友，並透過鏡週刊記者報導，讓人產生雞排妹介入兩人感情、導致兩人無法順利締結婚約的負面觀感，已讓雞排妹飽受網友大量侮辱、謾罵，名譽受損。

二審法官審酌，趙女曾出具聲明表示「從來都沒有所謂的小三跟正宮，我是王先生（即保時捷男）未婚妻的部分也並非事實」，加以澄清並致歉，阻止自己的言論引發的誤會繼續延燒等情，判趙女要賠雞排妹5萬元撫慰金。全案定讞。

另根據判決書，法官斟酌雙方資力、地位時，從稅務電子閘門財產所得調件明細表，雞排妹歷年資產也曝光，包含2020年名下並無財產，所受給付約為133萬餘元。2021年財產約48萬餘元、所得約為24萬餘元。到了2022年，名下有百餘萬元投資，所得約20萬餘元。