AirPods新功能！　能聽、能錄還成遙控器

▲WWDC25公布AirPods新功能。（圖／翻攝YouTube／Apple，下同）

記者葉國吏／綜合報導

Apple在WWDC 2025開發者大會上雖未推出新硬體產品，但AirPods系列的功能更新成為焦點。更新包括錄音室等級錄音和相機遙控功能，帶來全新的內容拍攝方式，並提升使用者的通話與創作體驗。

錄音室等級錄音功能讓AirPods 4、AirPods 4主動式降噪款及AirPods Pro 2成為創作者的利器。使用者不僅能隨時錄製高音質人聲，還可在耳機柄上簡單按壓來遠程啟動或停止錄影。結合「語音隔離」技術，通話品質更清晰，適合Podcast主持人、歌手等需要高音質錄製或在吵雜環境下使用的族群。

新技術的背後，依靠H2晶片、波束成形麥克風及運算音訊技術，讓使用者在iPhone通話、FaceTime及支援CallKit的應用程式中，享受更自然且清晰的音質。此外，錄音功能也適用於「相機」app、「語音備忘錄」、訊息聽寫功能、《Webex》等視訊會議軟體，以及相容的第三方相機應用程式。

另一亮點「相機遙控功能」則讓遠距拍攝更簡便。透過iPhone或iPad上的「相機」app，使用者只需長按AirPods耳機柄即可拍照或錄影，再次長按即可停止。這項功能對喜愛錄製歌舞表演的使用者尤其友善，讓他們能同步進行拍攝與表演。

這些更新功能現已開放測試，開發者可透過Apple Developer Program於developer.apple.com下載，7月起將透過Apple Beta Software Program在beta.apple.com／zh-tw提供公開測試版。AirPods新功能預計於今年秋季，隨iOS 26、iPadOS 26及macOS Tahoe 26的免額外付費韌體更新正式推出。