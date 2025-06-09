雪隧3車追撞！小貨車駕駛疑精神不濟連撞2車　南向一度中斷

▲雪隧內一輛小貨車（上圖）駕駛疑似精神不濟，先擦撞一輛大客車，又撞擊一輛自用小客車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

9日中午12時10分，國道五號雪隧南向21.3公里處發生三車追撞事故，導致內、外車道均被佔用，後方車輛無法通行。事故原因為一輛行駛於內側車道的小貨車駕駛疑似精神不濟，導致車輛偏移車道，先擦撞行駛於外側車道的大客車，隨後又撞擊內側車道的一輛自用小客車。3車駕駛酒測值均為零，事故造成雪山隧道南向交通短暫中斷約10分鐘，並於下午1時許排除。

國九隊表示，今中午時分，這起雪隧南向事故中有一名自用小客車乘客輕微受傷，脖子有不適情況，隨即派遣救護車送醫。同時，消防隊協助將佔用外側車道的車輛移至內側車道，並開放外側車道通行，現場交通逐步恢復。

初步調查，事故原因為一輛行駛於內側車道的小貨車駕駛疑似精神不濟，導致車輛偏移車道，先擦撞行駛於外側車道的大客車，隨後又撞擊內側車道的一輛自用小客車。3車駕駛酒測值均為零，事故於下午1時許排除，相關案件由頭城分隊依調查處理。

國道警察呼籲用路人，行車時務必保持專注，避免分心或疲勞駕駛。若精神狀況不佳，應先尋找安全地點休息，待恢復後再上路，以免因反應不及釀成事故。