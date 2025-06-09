宜蘭安農溪泛舟1死5傷！尖物刺破橡皮艇翻覆　女漂流1公里喪命

▲橡皮艇在雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，失去平衡再被激流推撞堤岸而翻船，釀一死五輕傷悲劇（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

泛舟悲歌！8日下午1時許，一艘含隨船教練1人共9人的宜蘭安農溪泛舟橡皮艇，行經雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，橡皮艇洩氣失去平衡，不久後失控被激流推撞堤岸而翻船，9人落水後，現場驚聲尖叫，陷入一陣混亂，其他四艘橡皮艇教練見狀後加入救援，但漂流約1公里遠才被救起的陳姓女乘客，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治，其他落水的5人輕傷無大礙。這起1死5傷意外，是安農溪近幾年最嚴重的泛舟事故，原因仍待進一步調查釐清。

59歲陳姓女乘客8日參加公司旅行，一行人搭遊覽車到宜蘭三星泛舟，共訂下3艘橡皮艇，下午1時許，共有5艘泛舟橡皮艇陸續出發，陳女的這艘含隨船教練1人共9人，當行經雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，橡皮艇洩氣失去平衡，載浮載沉，不久後失控被激流推撞堤岸而翻船，戴安全帽穿救生衣的9人全落水，現場驚聲尖叫，陷入一陣混亂。

▲▼宜蘭縣三星鄉安農溪雙賢二號橋河段，8日下午傳出泛舟1死5傷事故。（圖／民眾提供，下同）

其他4艘橡皮艇教練見狀，隨即加入救援，但不見陳女蹤影，最後在翻船處下游約一公里處才找到陳女，但陳女被救起時已無呼吸心跳，教練們為陳女急救，1時42分許趕到消防人員接手為陳女作CPR，再將陳女送羅東聖母醫院急救，但下午3點9分宣告不治。

▲警消為在宜蘭安農溪泛舟落水的陳姓女遊客急救，但陳女經送醫搶救仍宣告不治（圖／記者游芳男翻攝）

發生翻船事故的合法業者說，很遺憾發生不幸事，並將全力協助家屬處理善後。而泛舟的每艘橡皮艇可搭載6到8名乘客，橡皮艇出發前有都有作溺水等相關安全講習，並安排一名合格教練隨船，堤防道路另派3名工作人員沿途警戒，事前有為乘客投保意外險，最高可理賠3百萬元，相關作業均依規定辦理。

宜蘭縣工旅處強調，業者帶客從事泛舟，必須遵守宜縣水域遊憩活動管理辦法規定，事發之後，已要求業者做好傷者就醫及保險事宜，並協助家屬處理善後，並將會同相關單位加強安全措施。

翻船事故中，另有5名遊客是受輕傷但無大礙。事故發生後，警方已封鎖事故水域，並調查肇因。檢警將擇期相驗，釐清陳女死因。