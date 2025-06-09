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宜蘭安農溪泛舟暫停！翻船釀1死5傷　家屬不滿業者處置將提告

▲▼橡皮艇在雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，失去平衡再被激流推撞堤岸而翻船，釀一死五輕傷悲劇（圖／民眾提供）

▲橡皮艇在雙賢二號橋河段時，船身右側中段處被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，失去平衡後再被激流推撞堤岸而翻船，釀1死5輕傷悲劇。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭安農溪發生近幾年最嚴重的泛舟1死5傷事故，8日下午1時許，一艘含隨船教練1人共9人的宜蘭安農溪泛舟橡皮艇翻船，9人落水後，其中漂流約1公里遠才被救起59歲陳姓女乘客，被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救不治。檢警今相驗，陳女家屬不滿水流湍急、業者仍執意下水才會釀禍，將提告過失致死；業者不願正面回應，強調第一時間都有投入救援。宜蘭縣政府表示，目前已暫停安農溪泛舟相關活動。

▲▼橡皮艇在雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，失去平衡再被激流推撞堤岸而翻船，釀一死五輕傷悲劇（圖／民眾提供）

▲▼橡皮艇在雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，失去平衡再被激流推撞堤岸而翻船，釀一死五輕傷悲劇（圖／民眾提供）

▲▼橡皮艇在雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，失去平衡再被激流推撞堤岸而翻船，釀一死五輕傷悲劇（圖／民眾提供）

59歲陳姓女泛舟乘客8日參加公司旅行，一行人自基隆搭遊覽車到宜蘭三星泛舟，共訂下3艘橡皮艇，下午1時許，共有5艘泛舟橡皮艇陸續出發，陳女的這艘含隨船教練1人共9人，當行經雙賢二號橋河段時，船身右側中段處，先被溪中疑似竹子等尖硬物刺破，橡皮艇洩氣失去平衡，載浮載沉，不久後失控被激流推撞堤岸而翻船，戴安全帽穿救生衣的9人全落水，現場驚聲尖叫，陷入一陣混亂。

其他4艘橡皮艇教練見狀後加入救援，但不見陳女蹤影，最後在翻船處下游約1公里處才找到陳女，陳女被救起時已無呼吸心跳，教練們為陳女急救，1時42分許趕到消防人員接手為陳女作CPR，再將陳女送羅東聖母醫院急救，但下午3時9分宣告不治。

▲警消為在宜蘭安農溪泛舟落水的陳姓女遊客被急救後，經送醫仍宣告不治（圖／記者游芳男翻攝）

▲警消為在宜蘭安農溪泛舟落水的陳姓女遊客急救，但陳女經送醫搶救仍宣告不治（圖／記者游芳男翻攝）

發生翻船事故的合法業者說，很遺憾發生不幸事，並將全力協助家屬處理善後。而泛舟的每艘橡皮艇可搭載6到8名乘客，橡皮艇出發前有都有作溺水等相關安全講習，並安排一名合格教練隨船，堤防道路另派3名工作人員沿途警戒，事前有為乘客投保意外險，最高可理賠3百萬元，相關作業均依規定辦理。

檢警仍在釐清翻船原因中，檢方今日相驗陳婦遺體，家屬與業者均到場，家屬不滿業者處置失當，控訴當初大家質疑水流湍急，仍讓乘客下水，船體疑有破洞也未喊卡，反而指示往沒有破洞地方坐，才會因重心不穩翻覆。

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