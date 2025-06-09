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美國內戰前兆？川普派500海軍陸戰隊待命　加州州長嗆「有種抓我」

記者閔文昱／綜合報導 

美國洛杉磯近期因聯邦政府強勢掃蕩無證移民而陷入動盪，引發連日抗議與暴力衝突。總統川普無視加州地方政府反對，援引「暴亂法」與《第十章權限》，下令部署2000名國民警衛隊進駐洛杉磯，並讓500名海軍陸戰隊進入待命狀態。加州州長紐森（Gavin Newsom）強烈反彈，指責此舉違憲、非法並挑釁州主權，強調川普是在「火上澆油」，並揚言「有種來逮捕我吧！」

衝突起於移民與海關執法局（ICE）在家得寶等地進行突襲，導致街頭爆發抗議行動，不僅有民眾佔領101號高速公路，還有無人車隊遭焚燒，雖然警民衝突主要集中在特定區域，但已有多名示威者與警察受傷。川普政府堅稱是「暴力叛亂」並聲稱有「拿錢的暴動者」在背後操縱，但並未提出具體證據。

▲▼ 美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮。（圖／路透，下同）

對此，紐森9日正式對聯邦政府提出訴訟，指控川普違反聯邦與州政府協調程序，非法接管加州國民警衛隊，並多次公開譴責川普，直言總統發布「一切安全」的貼文時，軍隊根本尚未部署。他也呼籲民眾理性抗議，勿讓川普有藉口擴大鎮壓行動。

▲▼洛杉磯抗議,Waymo自動駕駛車輛遭焚毀。（圖／路透社）

美國邊境事務主管「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）更揚言要逮捕妨礙執法的官員，包括紐森與洛杉磯市長巴斯。對此，紐森毫不示弱，高調回應，「有種就來抓我。」他抨擊霍曼與川普的政策導致洛杉磯失序，並堅稱「我們根本沒有問題，是聯邦介入才讓事情惡化」。

▲▼ 美國加州州長紐松 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州州長紐森 。（圖／達志影像／美聯社）

此外，地方政府普遍對聯邦動作表示不滿。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）指出，部署軍隊只會讓局勢更加緊張，並批評聯邦未與地方協調。市警察局長也承認，目前執法資源吃緊，情勢「已經失控」，執法人員感到不堪重負。

▼川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）

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