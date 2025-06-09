網紅直播遭槍擊！男賭城大道「連開7槍」至少1死　畫面全播出

▲ 男子持槍在街頭開火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拉斯維加斯賭城大道（Las Vegas Strip）8日驚傳槍響，一名YouTuber在知名景點百樂宮（Bellagio）噴泉前開直播時，另一名疑似也是YouTuber的男子突然朝人群開火，造成至少1人死亡。當局正著手調查，目前不清楚是否有人被捕。

綜合BNO及ABC等外媒，根據目擊者及當地官員說法，槍擊發生於8日深夜近11時，網紅「Finny Da Legend」正與一名女子一同在賭城大道上漫步直播，行經百樂宮噴泉時，畫面中可見一名男子從兩人身後走過，被指為另一名YouTuber「SinCity-MannyWise」（或「Sin City Family」）。

BREAKING: Video shows the moment shots are fired in front of the Bellagio fountains in Las Vegas, Nevada. #vegas #bellagio pic.twitter.com/Br0qPU1BK9 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 9, 2025

幾秒鐘後這名男子再度入鏡，與女子發生爭執，過程中他突然拔出手槍，朝鏡頭外Finny的方向開火。現場傳出至少7聲槍響，街上民眾四處逃竄，而女子試圖抓起攝影機時倒地，目前不清楚她是否中彈，幾分鐘後直播畫面被趕抵現場的警方關閉。

拉斯維加斯大都會警局事後聲明表示，警方正處理這起槍擊，「事件並非發生在賭場內，請民眾避開該區域」，雖未透露確切傷亡人數，但稱全案由兇殺組接手調查，代表至少有1人死亡，是否有嫌犯被捕則尚不清楚。