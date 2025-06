網紅直播遭槍擊！男賭城大道「連開7槍」至少1死　畫面全播出

▲ 男子持槍在街頭開火。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國拉斯維加斯賭城大道(Las Vegas Strip)8日驚傳槍響,一名YouTuber在知名景點百樂宮(Bellagio)噴泉前開直播時,另一名疑似也是YouTuber的男子突然朝人群開火,造成至少1人死亡。當局正著手調查,目前不清楚是否有人被捕。

綜合BNO及ABC等外媒,根據目擊者及當地官員說法,槍擊發生於8日深夜近11時,網紅「Finny Da Legend」正與一名女子一同在賭城大道上漫步直播,行經百樂宮噴泉時,畫面中可見一名男子從兩人身後走過,被指為另一名YouTuber「SinCity-MannyWise」(或「Sin City Family」)。

BREAKING: Video shows the moment shots are fired in front of the Bellagio fountains in Las Vegas, Nevada. #vegas #bellagio pic.twitter.com/Br0qPU1BK9