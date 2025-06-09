便秘、脹氣救星！醫師：每天1顆「綠奇異果」超有感

▲你有便秘問題嗎？專家建議，每天食用兩顆綠奇異果可以改善便秘困擾。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

「消化順暢、好菌要夠」是守護腸道健康的重要行動，林口長庚胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，想要維持良好的腸道功能，其實不難，從日常飲食著手、增加蔬果攝取就是最簡單的第一步，尤其根據多項研究顯示，「奇異果」是被科學驗證最多有益腸胃的水果之一，不僅能促進腸道蠕動、緩解便秘，還能滋養腸道內的好菌，打造更健康的菌相環境。

李柏賢建議，民眾不妨從早餐開始，每天吃上一顆綠奇異果，讓腸道自然「動」起來，不只排便更順暢，也能提升整體消化與吸收效率，為一整天的健康打下良好基礎。

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針對如何日常保養腸胃，李柏賢分享，增加蔬果攝取是最簡單有效的護腸方式之一。他特別提到，根據多項科學研究，奇異果是研究數量最多的腸胃保健水果之一，具體成效包括：改善便秘、舒緩便秘型腸躁症、促進消化、滋養腸道好菌等。

「每天兩顆綠奇異果，便秘自然不來過！」李柏賢引述《美國消化科學雜誌》一篇跨國研究指出，對便秘困擾者來說，每天食用兩顆綠奇異果，平均每週可增加1.5次以上的排便次數，同時還能緩解腹脹與腹痛等腸胃不適症狀。

至於為什麼奇異果特別有助腸道健康？李柏賢進一步解釋，綠奇異果屬於高營養密度水果，富含水溶性膳食纖維、維生素C、鉀離子，更重要的是，它含有一種天然的「奇異酵素」，能幫助蛋白質分解，促進腸胃蠕動、提升整體消化功能。他建議，每天早餐不妨加一顆綠奇異果，讓腸胃自然順起來。

李柏賢也提醒，便秘的改善不只靠藥物，日常的飲食與生活調整同樣關鍵：包括多喝水、多運動、攝取足夠纖維、不憋便，都能幫助腸道正常運作，減少對藥物的依賴，也進一步提升生活品質。