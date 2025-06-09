7主輔戰機、直升機、無人機現蹤東部、西南海域　8共艦也出海

▲中共8日清晨6時至9日清晨6時的軍事動態。（圖／國防部提供）



政治中心／台北報導

國防部9日公布中共解放軍自8日清晨6時至9日清晨6時的軍事動態，偵獲共機7架次及共艦8艘。根據航機的示意圖顯示，主輔戰機與無人機3架次，於台海中線與西南海域現蹤，另外各有2架次直升機與輔戰機，出沒在東部外海與西南海域。

國防部表示，偵獲共機7架次，其中逾越海峽中線進入西南及東部空域有5架次，另有共艦8艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍則運用任務幾、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。