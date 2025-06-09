妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆：你哪個單位的？結果糗了

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到拖吊。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

本土劇演員「黑支」本名陳清達昨日（8日）與妻子駕駛一輛已報廢的賓士S350行經彰化市區時，因車牌與車型不符遭警方攔查，過程中陳男情緒激動指責員警沒有搜索票還要搜車子，程序有疏失，怒嗆員警「侵犯人權」，並將開直播將過程錄下，當場遭開罰並拖吊，警方則強調程序一切合法。

彰化警分局陳姓員警於上午9時許在金馬路二段與東谷路口巡邏時，發現一輛停等紅燈的賓士S350懸掛新式7碼車牌，但該車為10多年前的舊款車型，員警直覺有異，隨即以警用電腦查詢。結果顯示，該車牌登記的車型應為「賓士C240」，明顯與實際車款不符，警方立即要求駕駛停車受檢。

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路。（圖／警方提供）

當員警示意車輛靠邊停車時，坐在副駕駛座的陳清達情緒激動，搖下車窗質問：「為什麼要停旁邊？你哪個單位的？」甚至下車指責警方「擾民」、「侵犯人權」，強調自己並未違規，同時將員警攔查畫面錄影po網，要大家評評理。

其妻一度欲駕車離開，但遭員警攔阻。陳男更質疑警方未出示搜索票及證件，執法程序有疏失。經警方進一步調查，警方發現該輛賓士S350已登記報廢，卻仍違規上路，且懸掛的車牌屬於另一輛C240，涉及「報廢車行駛」、「使用他車車牌」及「牌照借供他車使用」等3項違規。警方依法開單告發，罰鍰總計逾萬元，並當場查封車輛，拖回派出所留置。

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到警方攔查。（圖／警方提供）

事後陳清達接受媒體採訪時表示，車輛與車牌均屬妻子所有，也有正常繳稅，質疑警方無故攔查。至於車身與車牌不符的問題，他則回應「要問她（妻子）」。彰化警分局則強調，員警依《道路交通管理處罰條例》執行職務，全程合法，呼籲民眾配合稽查，避免觸法。