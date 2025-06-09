　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆：你哪個單位的？結果糗了

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到拖吊。（圖／警方提供）

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到拖吊。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

本土劇演員「黑支」本名陳清達昨日（8日）與妻子駕駛一輛已報廢的賓士S350行經彰化市區時，因車牌與車型不符遭警方攔查，過程中陳男情緒激動指責員警沒有搜索票還要搜車子，程序有疏失，怒嗆員警「侵犯人權」，並將開直播將過程錄下，當場遭開罰並拖吊，警方則強調程序一切合法。

彰化警分局陳姓員警於上午9時許在金馬路二段與東谷路口巡邏時，發現一輛停等紅燈的賓士S350懸掛新式7碼車牌，但該車為10多年前的舊款車型，員警直覺有異，隨即以警用電腦查詢。結果顯示，該車牌登記的車型應為「賓士C240」，明顯與實際車款不符，警方立即要求駕駛停車受檢。

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到拖吊。（圖／警方提供）

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路。（圖／警方提供）

當員警示意車輛靠邊停車時，坐在副駕駛座的陳清達情緒激動，搖下車窗質問：「為什麼要停旁邊？你哪個單位的？」甚至下車指責警方「擾民」、「侵犯人權」，強調自己並未違規，同時將員警攔查畫面錄影po網，要大家評評理。

其妻一度欲駕車離開，但遭員警攔阻。陳男更質疑警方未出示搜索票及證件，執法程序有疏失。經警方進一步調查，警方發現該輛賓士S350已登記報廢，卻仍違規上路，且懸掛的車牌屬於另一輛C240，涉及「報廢車行駛」、「使用他車車牌」及「牌照借供他車使用」等3項違規。警方依法開單告發，罰鍰總計逾萬元，並當場查封車輛，拖回派出所留置。

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到拖吊。（圖／警方提供）

▲本土劇演員黑支駕駛報廢賓士卻懸掛另一輛車牌上路遭到警方攔查。（圖／警方提供）

事後陳清達接受媒體採訪時表示，車輛與車牌均屬妻子所有，也有正常繳稅，質疑警方無故攔查。至於車身與車牌不符的問題，他則回應「要問她（妻子）」。彰化警分局則強調，員警依《道路交通管理處罰條例》執行職務，全程合法，呼籲民眾配合稽查，避免觸法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洛杉磯抗議升溫！高速公路被佔領　目擊者曝警「朝人群開槍」
本土劇藝人遭警攔查　直播嗆：你哪個單位的？結果糗了
3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔
名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢
刷到破產！警進愛妮雅「免費敷臉出不來」　2年噴131萬
颱風可能生成　最新預測路徑曝
Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆：你哪個單位的？結果糗了

台東泰源技訓所「受刑人鬥毆」！1男凌晨遭獄友暴打　昏迷送醫

刷到破產！警進愛妮雅「免費敷臉出不來」　2年噴131萬怒告贏了

名醫性騷人妻　院方卻說「摸胸腿很正常」

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

管理員性侵施暴！　全國4監獄黑幕

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆：你哪個單位的？結果糗了

台東泰源技訓所「受刑人鬥毆」！1男凌晨遭獄友暴打　昏迷送醫

刷到破產！警進愛妮雅「免費敷臉出不來」　2年噴131萬怒告贏了

名醫性騷人妻　院方卻說「摸胸腿很正常」

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

管理員性侵施暴！　全國4監獄黑幕

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔

GPT-4o「先推理再搜尋」現象頻傳　多模型切換機制疑正測試中

快訊／09:03花蓮規模3.7地震　3縣市有感

傳性騷者教育考試通過免罰鍰　邱泰源駁斥：追究造謠者法律責任

陸劇男神井柏然爆領證秘婚！　穩交超模劉雯3年「牽手摟腰逛街」

3款助眠好物讓你一鍵關機！精神渙散、慢性病不上身

「LEXUS NX休旅新改款」日本10月見！配備更有料　汽油入門停售

台積電漲10元至1010　台股漲逾200點站上21800

洛杉磯抗議升溫！示威群眾佔領高速公路　目擊者曝警「瞄準開槍」

新竹買房主力歸隊　端午節後買氣轉強

阿隆索雙響砲！生涯243轟升上隊史第2　打點破60甩開鈴木誠也

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

社會熱門新聞

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

台中男結婚3年　嬌妻卻2度跟他同事親熱

3.2萬徵人寫程式　女大生應徵淪豬仔

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

台中女大生還原淪豬仔經過　一上車就驚覺：完蛋了

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

鳳山騎士逆向鬼切車禍　頭部重創亡

恐怖喪屍上路！21歲刺青男詭異逆停台中七期

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

越配倒會5千萬上百人受害　同鄉淚問：為什麼這樣對我

保時捷男未婚妻是假的　二審逆轉判賠雞排妹

更多熱門

相關新聞

台灣賓士「EQA、EQB電動休旅」新年式即將開賣

台灣賓士「EQA、EQB電動休旅」新年式即將開賣

3月能源局悄悄現身的Mercedes-Benz賓士EQA 250+新動力，經銷端已有進一步消息流出，將藉由新年式新增續航更好的250+動力新車型，將在近期左右上市。

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

彰化驚傳涉性侵案校長擬回鍋　教育處說話了

彰化驚傳涉性侵案校長擬回鍋　教育處說話了

菜市場服飾店藏密醫　整骨1次竟收3萬1

菜市場服飾店藏密醫　整骨1次竟收3萬1

帳面超級賺狂砸200萬　還要再付87萬才知被騙

帳面超級賺狂砸200萬　還要再付87萬才知被騙

關鍵字：

彰化黑支藝人彰化賓士拖吊車牌

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

Dora約會千億富商照曝光！

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

TWICE出道10年終於來台開演唱會！

川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面