網傳「7月5日日本大地震？」旅日達人5點闢謠：有人假冒作者造謠

▲日本漫畫家龍樹諒預言，2025年7月會有大災難。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

網傳「日本將在2025年7月5日發生大地震」，甚至會引發大海嘯，讓台港菲三地陸地連在一起。對此，查核中心闢謠，「地震無法精準預測，社群的地震預言不符合科學論述。」旅日達人林氏璧也表示，龍樹諒（Ryo Tatsuki）《我所看見的未來》，書中有很多內容都跟謠言不吻合，真正預言中的只有2件。

林氏璧在粉專發文，最常見的錯誤是，龍樹諒其實只有說大災難是2025年7月發生，「夢到這個夢的日期是2021年7月5日4:18AM，但她完全沒有說是2025年7月5日4:18AM發生。」

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►網傳「7/5日本將發生大地震，會引發海嘯讓台港菲國陸地連在一起」是錯誤



另外，林氏璧還提到，有一名冒牌貨冒充龍樹諒，捏造不少聳動的言論，這些謠言甚至還在網路流傳，例如預言新冠疫情、神戶大地震、黛安娜王妃與歌手尾崎豐的去世等，但這些內容要不是從未在書中提過，就是在2021年10月再版時明確被作者否認。

至於龍樹諒到底預言中了什麼？林氏璧整理後表示，其實真正能算得上「重大預言命中」的案例大概只有2件，一是311東日本大地震（原書中完全沒提，僅於封面寫下「大災害在2011年3月」）；另一則是皇后樂團主唱佛萊迪去世。

而外界常提到龍樹諒預言中13件大事，其實大多是日常事件，例如親友失戀、伯父過世、嬰兒遭脅持等，與全球性災難相差甚遠。他也進一步分析，龍樹諒在書中強調過某些夢境與「5」數字有連結，但實際上符合的，也只有主唱佛萊迪去世（夢到兩次，分別是15年和5年後發生）。

最後，林氏璧透露，龍樹諒即將在6月15日推出新書《天使的遺言》，書中將針對《我所看見的未來》的預言內容與外界謠言進行說明與澄清。他猜測作者會在新書中再次強調，「根本沒說過是7月5日4:18AM發生」。他也無奈表示，「我要說的是，如果你真的相信他，你整個7月都不應該去日本。不要天真的以為7月5日早起就可以去訂機票了。」