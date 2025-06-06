連續45年紀錄中斷？天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

▲南投名間松柏嶺天受宮過去連續45年每逢端午就有大頭蛇出沒，但今年不見蛇蹤，而是10多隻蜈蚣現身。（圖／天受宮、宮主陳政雄提供）

記者高堂堯／南投報導

端午節是南投松柏嶺天受宮一年一度「靈蛇現身」的神祕時刻，過去連續45年，每到此時就有「大頭蛇」出沒，信眾尊稱牠為「帝爺公蛇」，視為玄天上帝的部將顯靈。不過今年節氣已過，靈蛇仍未露面，卻在上週三（5月28日）深夜，廟旁突然爬出一群「不速之客」——十多隻金頭蜈蚣現身，畫面曝光後，信眾驚呼：「兵將先來報到啦！」

天受宮宮主陳政雄受訪表示，這種金頭蜈蚣在過去下雨天偶有出現，但頂多一兩隻，像這次集體出動、最大隻超過10公分的情況實屬罕見，「真的從沒看過這麼多隻，一開始還有點嚇到。」當晚拍攝的影片也隨即上傳至天受宮臉書粉專，引來網友熱烈討論。

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留言區掀起一波神祕生物朝聖潮，有人說「牠們來吸收靈氣」、「玄天上帝的兵將到了」，也有人笑稱這群蜈蚣根本是「百足真人」化身，還有人建議「抓起來泡酒或做法事用」。不過也有網友懷疑是否為「擺拍造景」，對此陳政雄笑著否認，「真的不是我們自己抓來的啦！」

他解釋，金頭蜈蚣確實是傳統中藥材之一，但當晚天雨路滑，他穿著拖鞋拍攝，怕被螫傷也不敢靠太近，更別說動手去抓，「牠們應該是自己來朝拜的啦！」

雖然靈蛇今年至今尚未現身，陳政雄表示，端午節前後已接到大量信眾詢問電話，「問到我手機都快沒電了」，他也請大家再多點耐心，「該來的時候牠會來，玄天上帝自有安排。」

▼天受宮旁上周三晚間出現多隻金頭大蜈蚣。（圖／宮主陳政雄提供）