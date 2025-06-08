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國際商工「軟腳崩塌拆除法」嚇壞居民　高市府開罰9萬勒令停工

▲▼國際商工拆除作業採用「建物軟腳法」，造成劇烈震動引發居民恐慌。（圖／翻攝自郭建盟議員臉書）

▲國際商工拆除作業採用「建物軟腳法」，造成劇烈震動引發居民恐慌。（圖／翻攝自郭建盟議員臉書）

記者許宥孺／高雄報導

受少子化影響，高雄國際商工於2022年8月停招走入歷史，校地計畫變更為捷運開發區、醫學院預定地，不過近日拆遷時，產生強烈震動與劇烈噪音，造成周邊居民恐慌。工務局今(8日)邀集土木技師公會辦理會勘，發現拆除工法與原本核准的施工計畫書不符，也未設置安全防護設備，依違反建築法開罰9萬元並勒令停工。

民進黨高雄市議員郭建盟指出，近日國際商工進行拆除作業，採用以破壞下層結構、再利用上層建築重量造成塌陷的方式進行。建物軟腳崩塌，導致周邊住宅出現強烈震動與噪音，引發居民不安與恐慌。

▲▼國際商工拆除作業採用「建物軟腳法」，造成劇烈震動引發居民恐慌。（圖／翻攝自郭建盟議員臉書）

▲國際商工拆除作業產生劇烈震動。（圖／翻攝自郭建盟議員臉書）

工務局今日邀集高雄市土木技師公會辦理現勘查，發現南棟建築物未依核定施工計畫書進行拆除，應依照原核定施工計劃書拆除步驟，「採每層結構體由上往下，並依序由版→梁→牆→柱進行拆除方式」，要求拆除廠商應對所採用的拆除工法進行全面檢討，並提出調整方案，同時對周邊環境進行評估，確保不會對公共安全構成任何影響。

工務局表示，另現場未有設置安全防護設備，因違反建築法第84條，處承拆人9萬元罰鍰並勒令停工，待全面檢討施工工法後，嚴格防範類似事件的再次發生。

工務局指出，對於此次事件的發生，後續將嚴格加強對拆除工程的監督，並確保所有施工活動符合相關規範與安全標準，另外已要求拆除廠商進行工法調整與改善，避免類似事件再次發生。

▲▼國際商工拆除作業採用「建物軟腳法」，造成劇烈震動引發居民恐慌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼工務局今日邀集土木技師勘查，認為拆除工法與核准計畫書不符。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼國際商工拆除作業採用「建物軟腳法」，造成劇烈震動引發居民恐慌。（圖／記者許宥孺翻攝）

國際商工創立於1948年，原址位於台南市，於1956年遷至高雄市苓雅區三多路現址。1965年增設專科部，更名為國際商業專科學校，為高雄市知名私立學校，培育眾多校友。然而，近年來受少子化影響，該校於2022年8月停招，正式走入歷史。

國際商工校區占地約2.96公頃的校地， 市府計劃將南側校地約1.49公頃土地變更為捷運開發區。工務局新工處表示，該地區鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力，北側約1.47 公頃作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓與衛生局的高雄健康園區，推動產學研合作，投入高雄市民健康水準的提升。

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