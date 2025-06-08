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大逆轉！逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝光網力挺：他超勇敢

逢甲大學畢業典禮出現家長互罵場面，以至於典禮延期。（翻攝Threads @jaxxcob_gdc）

▲逢甲大學畢業典禮出現家長互罵場面，以至於典禮延期。（翻攝Threads @jaxxcob_gdc）

圖文／鏡週刊

台中逢甲大學6日舉行的機電系畢業典禮，原應是學生人生重要的里程碑，卻因現場爆發2名家長激烈衝突，導致活動延誤2小時，最終甚至被迫取消，引發學生及家長譁然。事後有網友在Threads轉發貼文，指事發原因是一名男學生因涉及性平事件被禁止出席卻仍強行現身，引發女方家長激烈抗議，隨著事件真相曝光，輿論也從初期責怪「鬧場」家長，轉而聲援該名為女兒發聲的父親，稱其為「勇敢的家長」。

事件起因於，典禮現場出現兩名捲入校園性平案件的當事人與家長。其中A家長為女學生的父親，B家長則為被指控男學生的家長。據指出，B家長之子曾對A家長之女有不法行為，依規定不得出席典禮，卻仍執意到場，引發衝突。當女方家長發現加害人出現在現場，情緒激動要求對方離場，否則典禮不應繼續進行。然而，B家長堅持兒子有權參加，導致現場僵局難解。

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校方根據《校園性別事件防治準則》第26條，為避免當事人正面衝突，進行緊急協調，但最終雙方無共識。考量現場秩序與安全，系所決議取消典禮。這一舉動激怒許多原本前來觀禮的學生與家長，有人不遠千里從海外返台參加，卻苦等兩小時後空手而返。

初期，女方家長被部分人批評為「破壞畢典元兇」，但當有知情者在Threads發文指出，男學生因曾涉及性平事件，原本就被禁止出席卻仍強行現身，還質疑「女方可以參加，為什麼我不行？」雙方家長在現場爆發爭執。原PO轉發貼文後感到震驚，並表示：「雖不知真偽，但如果情況屬實，我認為女方家長願意為女兒挺身而出、堅持到底，真的很勇敢。」

貼文一出，網友紛紛留言表示支持女方，並讚揚家長在女兒面前挺身而出的勇氣，認為他是保護女兒的楷模，直呼「如果我是她爸爸，我也會爆炸！」

逢甲大學也發表聲明表示遺憾，並向受影響的畢業生與家長致歉。學校強調將依規定處理相關性平案件，並計畫於6月下旬補辦典禮，盼為學生補上人生重要一課。

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