首颱「蝴蝶」估下周二生成機率高　靠近台灣「2地轉有雨」

▲今年首颱「蝴蝶」不排除下周二生成，下周三晚間和周四最靠近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(7日)到下周一白天高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，預計下周一可能生成熱帶性低氣壓，不排除下周二增強今年首颱「蝴蝶」，影響和靠近台灣時間點預估落在下周三晚上到下周四，北部、東半部轉局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天到下周一天氣類似，白天高溫悶熱，多雲到晴，環境偏西南風，清晨和上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，周末兩天北部、各山區有局部大雨機率。

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黃恩鴻指出，下周二到下周三白天為天氣型態轉換過程，大低壓帶往北抬，台灣環境轉為東風，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻強調，下周三晚上到下周四為低氣壓接近影響，北部、東半部轉局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

至於颱風發展趨勢，黃恩鴻說明，下周將有熱帶系統發展，目前仍僅是熱帶擾動，預估下周一左右會有明顯發展，有變為熱帶性低氣壓機率，不排除下周二生成今年第一號颱風「蝴蝶」，強度以輕颱機會較高，最接近台灣和影響時間點為下周三晚上到下周四，不過因目前還沒生成颱風，路線和強度仍有很大的變化。