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白色休旅慘撞「2輛保時捷」　肇責誰大？關鍵影片掀兩派大戰

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

台北市松山區4日中午發生一起車禍，一輛白色休旅行經復興北路367號前，向左變換車道，不料與一輛黑色保時捷發生碰撞，導致車頭向右彈飛，又撞上右邊另一輛白色保時捷。影片曝光後，網友對肇責歸屬各執一詞，有人認為白色休旅早已打燈、切入內線，但也有人認為黑色保時捷有直行車路權，意外掀起大戰。

警方初步調查，當時陳姓男子駕白色休旅行駛在復興北路南往北第二車道，見紅燈亮起，便打方向燈緩緩切入左側內線車道，不料與後方吳姓女子駕駛黑色保時捷發生碰撞，導致白色休旅車頭向右彈，撞上在外側車道停等紅燈、由李男駕駛的白色保時捷。

▲▼白色休旅慘撞「2輛保時捷」　肇責誰大？關鍵影片掀兩派大戰。（圖／爆料公社公開版）

▲白色休旅（中）與黑色保時捷（左）碰撞後，車頭向右彈，又撞上白色保時捷（右）。（圖／爆料公社公開版）

事後，有網友將行車紀錄器畫面PO上爆料公社，笑嘆「算命算出劫，撞倆保時捷」，引發熱議。不少人看完芬芬直指，「黑車的錯，中線車己經打方向燈要切入內線，虛白線可以變换車道，黑車硬擠哦」、「黑色不讓耶」、「影片中打方向燈到撞上是3秒」、「看影片時間還蠻長才撞上，可見內側黑車未保持安全距離，也不願意讓！」

不過，也有網友持不同意見，「黑車直行車喔！不是方向燈有打就無敵喔！」、「白車輸慘了，變換車道未禮讓直行車」、「白車跨車道，黑車有絕對路權好嗎」、「需要看白車有沒完成切換車道」、「現在法規是絕對路權，不是先到先贏，基本上白車的肇事責任會大過黑車！」

警方指出，3名駕駛均未受傷，也未酒駕，但3車車頭均有凹損，警方獲報後迅速到場排除。至於確切肇責歸屬，尚待鑑定單位進一步釐清。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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