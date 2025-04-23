　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「桃園城市變裝嘉年華」今年將於6月7、8日兩天於置地廣場桃園登場。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

去年吸引3萬人參與的「桃園城市變裝嘉年華」，今年6月7日至6月8日將於置地廣場桃園登場，活動首日(6/7)以桃園特色景點為發想，規劃海洋主題變裝遊行及海洋親子變裝大賽，招募大小朋友，以海洋水生動物或海洋相關的角色為主題進行變裝參加遊行、變裝競賽；6月8日則辦理「世界COSPLAY高峰會（WCS）台灣代表選拔賽」，COS主題為日本的漫畫、動畫、遊戲作品，優勝隊伍可代表臺灣前往日本參賽。

桃園市觀旅局表示，桃園城市變裝嘉年華即將邁入第三年舉辦，也持續與全球最大COPSLAY賽事「世界COSPLAY高峰會（WCS）」合作，支持台灣優秀COSPLAYER接軌國際，在桃園展現高水準的COSPLAY藝術魅力，吸引眾多COSPLAY愛好者前來朝聖交流。此外桃園市作為親子友善城市，在本次「桃園城市變裝嘉年華」也規劃海洋親子變裝大賽、主題變裝遊行、變裝舞台表演等適合大小朋友同樂的豐富活動，精彩內容將陸續公布，敬請期待！

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼去年「桃園城市變裝嘉年華」吸引3萬人參與。

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

2025桃園城市變裝嘉年華以「開始你的變身」為主題，期待不分年齡的遊客朋友，都能來到桃園輕鬆開始體驗變裝造型的樂趣。活動首波宣傳將招募「海洋親子變裝造型大賽」及「世界COSPLAY高峰會（WCS）台灣代表選拔賽」參賽隊伍；「世界COSPLAY高峰會（WCS）台灣代表選拔賽」優勝隊伍除了能獲得新臺幣３萬元郵政禮卷，還將代表台灣進軍日本參與世界COSPLAY高峰會，爭奪Cosplay世界第一的王座！「海洋親子變裝造型大賽」進入決選之團隊可獲得青埔星光影城貴賓券、郵政禮券等獎品，報名參賽就有機會抽中65吋4K電視機或32吋電視機，歡迎大家發揮創意變裝，來到桃園體驗造型扮裝的樂趣。

2025桃園城市變裝嘉年華相關活動資訊也將陸續公開，活動詳情歡迎至桃園觀光導覽網與臉書「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。

桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw
「樂遊桃園」Facebook粉絲團https://www.facebook.com/traveltaoyuan
活動報名簡章https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/6357

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資回頭搶！台積電居成交王　寫史上第4大漲幅
佩甄自爆主持「整場沒穿內褲」下半身透明！　小禎：空穴來風
快訊／房東上門收租金沒人回應　警破門驚見倒地亡
快訊／逆撞康橋車隊釀7傷！駕駛低頭不道歉　2罪移送法辦
遊客屍橫遍野慘況曝！　印度「避暑勝地」恐攻26死
警車停路肩抓超速！台南女騎車猛撞亡　警過失致死送辦
創意私房「噁心類似手法曝」　一票妹子都收到
快訊／馬公軍艦傳火警狂冒煙　海軍曝原因
「日版NET」又關一間！台中千坪門市熄燈　全館出清特賣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手：恐致失明、癱瘓

聚焦世代轉變下的設計力　世新大學圖傳系畢業展分三階段舉辦

日本逛一半「聽到2字」　前後4人狂轉頭！萬人爆共鳴：店員也笑了

今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

「日本版NET」又關一間！千坪門市熄燈　全館出清特賣

菊地健、李承道、方文山、葉韋廷齊聚台北華山　潮流藝術展現新風貌

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手：恐致失明、癱瘓

聚焦世代轉變下的設計力　世新大學圖傳系畢業展分三階段舉辦

日本逛一半「聽到2字」　前後4人狂轉頭！萬人爆共鳴：店員也笑了

今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

「日本版NET」又關一間！千坪門市熄燈　全館出清特賣

菊地健、李承道、方文山、葉韋廷齊聚台北華山　潮流藝術展現新風貌

日本爆紅增肌神物來台！首波5新品超商買得到　全聯買1送1時段曝光

棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光

26歲男載女友回家撞同事釀1死！3人都是西堤員工　總公司回應了

外資回頭搶台積電1.75萬張居買超王　寫史上第4大漲幅

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

180台籍嫌犯柬埔寨落網...將遣送中國　專家籲找兩岸律師因應

小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

生活熱門新聞

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

國中察覺驚人天賦　L級女神出道

「最炫的一群人」最年輕已35歲！PTT爆共鳴

快訊／大雷雨南移！　轟5縣市

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

鋒面要來了！　全台有雨時間曝

快訊／劇變！　9縣市大雨特報

快訊／鋒面來了！　大雷雨轟4縣市

淘寶、抖音全面取消「只退款」功能

快訊／國家警報響！　大雷雨襲7縣市

更多熱門

相關新聞

桃園「放假囉！來慈湖」　邀您歡慶中秋

桃園「放假囉！來慈湖」　邀您歡慶中秋

中秋佳節即將來臨，本周邀請大家來慈湖欣賞夢幻水舞秀，9/13至9/17一連五天精彩登場，首次推出日間與夜間雙重演出搭配不同主題音樂起伏變化，帶來視覺與聽覺的極致饗宴。夜間水舞秀還特別融入與桃園及中秋節相關的8個趣味圖案，歡迎大家一起來享受中秋氛圍，在歡樂的氣氛中尋寶，度過難忘的團圓時刻。

台北國際旅展樂遊桃園　6條主題遊程玩翻天

台北國際旅展樂遊桃園　6條主題遊程玩翻天

炎炎夏日何處去？邀你「有閒來寮」

炎炎夏日何處去？邀你「有閒來寮」

TTE台北旅展樂遊桃園展攤　打卡送好禮

TTE台北旅展樂遊桃園展攤　打卡送好禮

桃園市政府兌現競選政見5大目標

桃園市政府兌現競選政見5大目標

關鍵字：

2025桃園城市變裝嘉年華COPSLAY樂遊桃園

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面