2025桃園城市變裝嘉年華　熱烈招募大小朋友體驗扮裝樂趣

▲「桃園城市變裝嘉年華」今年將於6月7、8日兩天於置地廣場桃園登場。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

去年吸引3萬人參與的「桃園城市變裝嘉年華」，今年6月7日至6月8日將於置地廣場桃園登場，活動首日(6/7)以桃園特色景點為發想，規劃海洋主題變裝遊行及海洋親子變裝大賽，招募大小朋友，以海洋水生動物或海洋相關的角色為主題進行變裝參加遊行、變裝競賽；6月8日則辦理「世界COSPLAY高峰會（WCS）台灣代表選拔賽」，COS主題為日本的漫畫、動畫、遊戲作品，優勝隊伍可代表臺灣前往日本參賽。

桃園市觀旅局表示，桃園城市變裝嘉年華即將邁入第三年舉辦，也持續與全球最大COPSLAY賽事「世界COSPLAY高峰會（WCS）」合作，支持台灣優秀COSPLAYER接軌國際，在桃園展現高水準的COSPLAY藝術魅力，吸引眾多COSPLAY愛好者前來朝聖交流。此外桃園市作為親子友善城市，在本次「桃園城市變裝嘉年華」也規劃海洋親子變裝大賽、主題變裝遊行、變裝舞台表演等適合大小朋友同樂的豐富活動，精彩內容將陸續公布，敬請期待！

▲▼去年「桃園城市變裝嘉年華」吸引3萬人參與。

2025桃園城市變裝嘉年華以「開始你的變身」為主題，期待不分年齡的遊客朋友，都能來到桃園輕鬆開始體驗變裝造型的樂趣。活動首波宣傳將招募「海洋親子變裝造型大賽」及「世界COSPLAY高峰會（WCS）台灣代表選拔賽」參賽隊伍；「世界COSPLAY高峰會（WCS）台灣代表選拔賽」優勝隊伍除了能獲得新臺幣３萬元郵政禮卷，還將代表台灣進軍日本參與世界COSPLAY高峰會，爭奪Cosplay世界第一的王座！「海洋親子變裝造型大賽」進入決選之團隊可獲得青埔星光影城貴賓券、郵政禮券等獎品，報名參賽就有機會抽中65吋4K電視機或32吋電視機，歡迎大家發揮創意變裝，來到桃園體驗造型扮裝的樂趣。

2025桃園城市變裝嘉年華相關活動資訊也將陸續公開，活動詳情歡迎至桃園觀光導覽網與臉書「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。

桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw

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活動報名簡章https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/6357