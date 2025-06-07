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卓榮泰指「沒有推動中正路改名計畫」　5小黨批政院背離促轉規定

▲▼小黨抗議行政院擱置中正路改名。（圖／基進黨提供）

▲小黨抗議行政院擱置中正路改名。（圖／基進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰日前裁示「中正路改名非當前重要施政，無全盤推動計畫」，台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量多位小黨代表及政治受難者家屬今（7日）於行政院前舉行記者會，譴責行政院背離《促進轉型正義條例》明文規定，選擇對威權象徵繼續沉默。行政院不應對轉型正義工程喊卡。國民黨將其貶為意識形態之爭，是反動修辭，呼籲中央政府履行歷史與法定責任，才能回應台灣社會長期的集體傷痛。

台灣基進黨主席王興煥指出，中正路改名是「空間解嚴」，讓城市脫離威權幽靈，回到主體自由。依據促轉條例，中央與地方皆有義務協力推動，但行政院卻以「非重要施政」為由選擇喊停，不僅卸責，更是否定民主轉型價值本身。他呼籲：「轉型正義沒有假期，絕不能為了罷免大局而延宕這項歷史責任」。

政治受難者呂昱憤怒指出，卓榮泰早在2018年擔任行政院秘書長時就曾粗暴要求停止中正路改名，如今再度否決轉型正義施政，與總統賴清德多次強調的改革目標背道而馳。「卓榮泰需要被譴責，這不是個人偏見，而是破壞法治精神。」

台灣獨立建國聯盟秘書長何浩明表示，肯定內政部願意履行法定職責，但對於行政院的態度感到遺憾。他批評國民黨長年以「改名等於浪費公帑」為由阻撓正義進程，實際上，從桃捷站名到桃園機場改名，正是KMT意識形態掛帥、任意命名公共空間，「積非成是只會成害，要用集體認同重新命名這片土地。」

五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長王玉珊指出，中正路路名正是威權象徵核心，行政院院長若以預算或困難為由選擇不依法行政，人民絕不能接受，「若連加害者象徵都無法清除，轉型正義將無從談起。」

時代力量發言人鄭宇焱表示，行政院不應對轉型正義工程喊卡。他批評國民黨將其貶為意識形態之爭，是反動修辭，呼籲中央政府履行歷史與法定責任，才能回應台灣社會長期的集體傷痛。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲以教育工作者視角指出，孩子在課堂學習白色恐怖，卻每天經過「中正路」或「中正公園」，這讓教師陷入無解困境。曾有學生提問：「為什麼紀念一個讓很多人受苦的人？」她呼籲政府建立中央與地方協作機制，提出具體時程與原則，別讓教育現場孤軍奮戰。

台灣綠黨共同召集人王彥涵則指出，截至2023年初，全台至少仍有約700多座蔣氏銅像、316條中正路，顯見轉型正義並未完成。她強調，即使經費拮据，也可先從拆除銅像等執行成本低的項目著手，而非以一句「非重要施政」搪塞社會期待。

台灣基進強調，轉型正義是民主深化不可或缺的國家任務。行政院不應將責任丟給地方，中央更應主動提出制度性推動方案與時間表，回應歷史正義的長期積壓，讓台灣真正成為無懼威權、記憶誠實的民主國家。

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