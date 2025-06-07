呂秋遠隔空對決小孩生母　律師曝1關鍵問題讓她改採私力救濟

記者黃翊婷／綜合報導

知名律師呂秋遠捲入私生子風波，還被爆料未給付扶養費，引發各界議論。律師吳俊達表示，或許有些人會質疑女方愛錢，但問題是上法院請求給付扶養費，家事法院裁定的原則標準很低又偏離現實，只有透過談判，才有機會爭取到優於法院裁定的金額及方案，若當事人尋求私力救濟，有可能會逼近到玉石俱焚。

▲林沄蓁（左）在直播中公開露面控訴呂秋遠（右）。（圖／翻攝自作家H、呂秋遠臉書）

針對私生子風波，呂秋遠5月30日曾兩度發文表示，是受到孩子的生母勾引，才會發生這樣的事情，但文章疑似遭人大量檢舉，均被臉書刪除。呂秋遠強調，他只是想要讓事情好好沉澱，所以沒有在第一時間澄清，反而讓生母及部分網紅有機會對他抹黑。

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不過，孩子的生母、律師林沄蓁日前透過作家H的直播，公開露面回應，她否認瘋狂追求呂秋遠，反控呂事後將她的名字和照片顯露出來，導致她失業，「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙」。作家H也在臉書發文指稱，呂秋遠雖然已經認領孩子，卻沒有支付扶養費。

由於目前雙方各說各話，律師吳俊達近日在臉書發文分享自己的看法，他表示，或許有些人會質疑女方愛錢，才要透過媒體放話、輿論風向施壓，但他覺得母親為了保障孩子未來的生活，多跟父親要一點錢沒有什麼不對。

吳俊達提到，上法院請求給付扶養費，家事法院裁定的原則標準很低又偏離現實，身為律師都很清楚，只有透過談判，才有機會爭取到優於法院裁定的金額及方案。

吳俊達認為，如果司法制度無法有效解決當事人的實際需求，當事人可能會採取私力救濟，「講難聽一點，叫動用私刑」，也就是在司法制度外尋求其他施壓方法，甚至有可能逼近到玉石俱焚的程度。