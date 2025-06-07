分析／幽靈連署、內部矛盾互甩鍋　國民黨「罷雙吳」敗相早露

▲ 罷免吳思瑤團體領銜人張克晉（左三）中途退出，重挫了罷瑤聲勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對民進黨喊出的大罷免，國民黨主席朱立倫曾經要求「以罷制罷」，而在盤點2024立委選戰中，因泛藍票源分散致使綠營險勝的「三腳督」選區，鎖定北市士林北投綠委吳思瑤、中正萬華綠委吳沛憶作為罷免主力對象，但結果卻爆出抄寫黨員名冊、幽靈連署、偽造文書等爭議，北市雙罷吳四騎士，包括賴以荏、李孝亮等人還遭檢調搜索約談，尤有甚者還發生領銜人落跑的窘境，團隊後期更出現相互推諉、卸責，以及尋找戰犯的內鬥現象。如今罷雙吳徹底失敗，其實也早在意料之中。

「罷雙吳」行動遇到的首個大難關，就是「幽靈連署」、偽造文書疑雲，不僅罷雙吳的領銜人與召集人都被約談，就連國民黨北市黨部主委黃呂錦茹都遭羈押，儘管國民黨不斷高呼民進黨用司法迫害在野黨，盼能激起核心支持者的「厭綠」怒火，但是檢調全台藍營黨部大搜索，收押上百名黨工，確實重創基層連署量能。

所以儘管黨主席朱立倫下達軍令，要求所有中央地方民意代表，協助所有罷綠選區二階連署，同時黨中央也會把二階段罷免連署結果列入考核，還是言者諄諄，聽者藐藐。一來所謂列入考核沒有強制力；二來國民黨9月將改選黨主席，朱立倫是不是能成功連任還在未定之天；不過除此之外，最重要的是，全台大搜索已產生「寒蟬效應」，確實有很多民眾怕惹禍上身，而不敢連署。

不過更令人不可思議的是，罷免吳思瑤案領銜人張克晉在被約談後，「突襲式」宣布退出罷免團隊，接著便避不見面，讓原就士氣低落的罷吳青年軍屋漏又逢連夜雨。

▲黃呂錦茹捲罷雙吳涉幽靈連署案，至今仍被羈押。（圖／記者劉昌松攝）

領銜人落跑，罷免吳思瑤召集人賴苡任只好宣布啟動變更領銜人的「鮭魚回郵」計劃，但竟然有700份同意書不符資格，變更領銜人只得宣告失敗。與此同時，黨內開始傳出賴一直向黨部提供錯誤資訊，導致台北罷雙吳行動失敗的批判聲浪；另一方面，張克晉一個月前的原始完整聲明內容也被翻出，點名批判朱立倫「一再誤判情勢」決策錯誤。種種跡象不難看出，罷團青年軍與黨中央的兩股勢力在隔空較勁廝殺，意圖互相甩鍋罷綠委失敗的責任。

藍營北市強打的另一個罷免目標吳沛憶，從一開始地方要角便各懷鬼胎，在地議員鍾小平於一階連署時頻頻訕笑藍營年輕人「成不了事」，卻也誇下海口說二階連署弄個5000份沒問題，最後也只繳交千份，更坦言真的不好連署。而郭昭巖於連署階段也被質疑神隱，讓外界看到藍營的不團結氛圍，連署份數嚴重不足，罷免火苗早已熄滅。

原先最被國民黨「看好」的北市雙吳罷免案，連跨越連署門檻都欲振乏力，在在說明，黨中央先「以罷制罷」上誤判形勢，北市黨部、罷雙吳團體只想抄捷徑，不願下苦功夫，一開始連署狀況便層出不窮，縱使想訴諸民進黨對在野黨的司法追殺，也只是把除了深藍基本盤外的中間選民越推越遠。然而諷刺的是，罷免吳思瑤團體取名「地動刪瑤」，罷免吳沛憶則是「憶事吳成」，這兩個名詞用來形容國民黨「罷雙吳」的歷程與結果，似乎很貼切。