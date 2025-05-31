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桃園抓飆仔！女警移置違規機車　白目猴竟喊：可以坐妳後座嗎

▲無照男未依規定安裝後照鏡、違規翹牌、改管，為警方當場攔查取締。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

▲無照男未依規定安裝後照鏡、違規翹牌、改管，為警方當場攔查取締。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局蘆竹分局昨晚於大古山執行「防飆勤務」時，查獲男子無照騎乘機車，再針對其未裝後照鏡、翹牌、改管等多項違規事項當場舉發、禁止其駕駛並移置保管車輛，但在移置時由女警騎乘該機車，卻引發網友熱議，認為應該由拖吊處理，而不是由女警騎乘；但有網友稱讚女警技術好，沒出現爆管噪音。

▲無照男未依規定安裝後照鏡、違規翹牌、改管，為警方當場攔查取締。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

昨（30日）晚是端午節連假首日，大古山為桃園觀看夜景好去處，在大古山福山宮廟前廣場可謂人山人海，像夜市一般熱鬧。轄區蘆竹分局於易有噪音車之路段設置守望點執行「防飆勤務」，並於該處所發現一名男子騎一部噪音車，迎面而來，該車無後照鏡並且違規翹牌 ，對駕駛進行查證，發現駕駛無照，執勤員警除依據《道路交通管理處罰條例》第21條對該名駕駛人無照駕駛行為製單舉發外，包括未依規定安裝後照鏡、違規翹牌、改管等，當場開立罰單，並禁止其繼續駕駛，車輛亦當場移置保管，另針對該車輛疑似噪音擾民部分，後續將依規定通報環保局進行檢測及後續處置。

▲但女警騎乘該部查扣機車卻引來網友熱議。（圖／翻攝「脆」）

▲但女警騎乘該部查扣機車卻引來網友熱議。（圖／翻攝Threads）

但有民眾在Threads貼文並附影片，指女警騎查扣移置保管車輛噪音車「有帥」，卻要求不能「原地拉轉」，引來70多萬次瀏覽並有2.4萬次喜歡及700多條留言，認為應拖吊處理不是由女警騎乘，但也有網友稱女警技術好，沒出現爆管的噪音，「還有白爛屁孩問警察說我可以坐機車後坐嗎？警察回他說你要坐警車後坐嗎？那個白爛屁孩馬上閉嘴。」。警方則表示，依規定須移置查扣車輛，且大古山現場並無拖吊車。

▲▼成為現場民眾聚焦所在，紛紛拍照錄影。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼成為現場民眾聚焦所在，紛紛拍照錄影。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼成為現場民眾聚焦所在，紛紛拍照錄影。（圖／記者楊熾興翻攝）

另外，蘆竹分局統計今年度截至目前，針對改裝及噪音車輛，已主動蒐證通報環保局達1950件，並與環保局實施聯合稽查達311件，展現維護交通秩序與環境安寧之決心。

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