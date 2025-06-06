不是沾醬！他勇猛一喝「餃子汽水」　口感曝光：全宇宙最強提神

▲餃子汽水喝起來超提神 。（圖／張維中。東京模樣授權提供）



記者劉維榛／綜合報導

只要喝一口秒提神！旅日台灣作家張維中表示，在日本買了一瓶「宇都宮餃子汽水」，他勇敢喝下一口，形容「立刻會有盤古開天的驚醒，在一秒內五感全開」，無論再怎麼累，頓時精神都來了。至於味道到底如何，張維中說，會先聞到蒜味與醋味，接著是微妙的餃子味，配上甜膩氣泡感，有趣體驗引發網友朝聖。

作家張維中在臉書粉專《張維中。東京模樣》分享一款「全宇宙最強提神飲料」，介紹本尊前，他強調，沒喝過「這瓶」千萬別說哪瓶提神飲料最有效，「因為我保證喝什麼都比不上這瓶來得立即見效！」

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切進主題，張維中笑稱．主角就是這瓶「宇都宮餃子汽水」，無論再怎麼疲憊、發睏，真的只要喝一口，「立刻會有盤古開天的驚醒，在一秒內五感全開。」

照片可見，這款創意飲料包裝上寫著斗大的「餃子サイダー」，張維中更生動形容喝下去，裡頭的風味被層層堆疊，先是蒜頭、醋的氣味交織而來，入口時還有微妙的餃子味，再搭配甜膩的汽泡感，「你將領悟人類味覺的巔峰狀態是什麼！」

最後，張維中還說，若想讓朋友記住你一輩子，這款餃子汽水當作禮物可說是最佳選擇，而且最好是兩人一起對飲，還能一起體驗活著的存在感。

底下網友紛紛笑虧，「沒看文章，我以為這是沾餃子的」、「如果有難搞同事或親戚敢要日本伴手禮，就送這個」、「鰻魚可樂應該會比較提神」、「看來很適合愚人節買來跟朋友同慶」、「形容得真好，連我疲累地坐在巴士上看到，精神為之一振」。

不少網友也追問「這在哪裡買得到啊？」張維中則回應，他是在宇都宮唐吉訶德買的。

而留言串中，還釣出一票勇者分享更崩潰的創意飲品，「我老公喝過咖哩汽水，然後直接吐...很可怕，打開就濃濃咖哩味」、「雖然沒喝過這款，但以前在秋葉原的自販機買過一罐冷麵汁風味飲料，我覺得不會輸」、「蛇草水應該才是最提神的」、「仙台碳烤牛舌汽水也很奇妙」、「曾經喝過Kimchi口味汽水，也是生大蒜味，永世難忘」、「章魚燒汽水更提神」。

※本文獲得張維中。東京模樣授權。