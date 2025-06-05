70歲阿北開車大暴走！逆向闖紅燈狂飆1.1km　警開17張罰單

記者唐詠絮／彰化報導

員林市中山路今(5日)中午一輛轎車突然狂飆、跨越雙黃線逆向闖紅燈，將大馬路當成賽車場，多名民眾見狀緊急閃避撥打110報案，警方獲報後立即派遣員林派出所員警前往鳴笛，但駕駛竟拒檢一路往前直駛，最後在1.1公里外攔查，發現阿北神情恍惚語無倫次，隨即開出17張罰單，累計罰鍰達3萬餘元，所幸無人員傷亡。

▲彰化1名阿北開車行經員林市逆向闖紅燈遭警方依涉公共危險罪嫌送辦。（圖／警方提供）

員林警分局初步調查，事發在今天中午11時35分，110勤務中心再度接獲報案，一輛福特汽車在中山路一帶逆向狂飆，無視往來車輛與行人安全。

▲彰化1名阿北開車行經員林市逆向闖紅燈遭警方依涉公共危險罪嫌送辦。（圖／警方提供）

員林警分局隨即展開聯合追緝，於中山路與員林大道附近發現該車蹤跡。然而，駕駛對警方的鳴笛與攔檢置之不理，持續一路逆向闖紅燈逃逸，終於在中正路644號前成功攔停該車，雖阿北酒測值為零且車上無違禁品，但他神情恍惚、語無倫次，不明原因在員林市危險駕駛。

該名阿北開車危險行為已嚴重危害公共安全，在短短1.1公里的路程中，竟涉及多達17項違規，包括5次闖紅燈、8次逆向行駛，以及拒檢、危險駕駛等，累計罰鍰達3萬餘元，依涉違反刑法第185條公共危險罪嫌移送偵辦。

這起事件造成員林市區交通混亂，惹得人心惶惶。警方呼籲民眾行車時保持冷靜，切勿因一時衝動釀成無法挽回的後果。

▲彰化1名阿北開車行經員林市逆向闖紅燈遭警方依涉公共危險罪嫌送辦。（圖／警方提供）