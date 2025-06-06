宜蘭爆假車禍真搶劫！女業務拖2箱金飾被撞倒　距離警分局130公尺

▲宜蘭5日發生假車禍真搶劫事件。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭市新民路5日發生一起假車禍真搶劫的事件。嫌犯駕駛一輛白色轎車，疑似早已鎖定目標，趁一名金飾業務女子拖著兩個裝有價值上百萬元金飾的行李箱步行時，故意製造假車禍，將女子撞倒。嫌犯隨即下車假意攙扶，趁機試圖搶走行李箱，所幸女子奮力抵抗並高聲呼救，引來附近熱心路人協助，才沒讓嫌犯得逞。警方獲報後，已循線逮到嫌犯，全案依強盜未遂及偽造文書罪送辦。

宜蘭警方表示，獲報後迅速與蘇澳分局及刑警大隊成立專案小組，展開追查。警方調閱監視器畫面，循線追蹤嫌犯行蹤，約兩小時後在南澳鄉漢本車站附近找到作案車輛，並於附近防風林成功逮捕嫌犯。

警方在現場查扣包括偽造車牌在內的相關證物，目前嫌犯仍在偵訊中，全案將依強盜未遂及偽造文書罪移送宜蘭地檢署偵辦。

▲▼女業務瘋狂與歹徒爭搶行李箱。（圖／翻攝臉書）



警方表示，嫌犯並非宜蘭當地人，作案手法大膽且利用假車禍掩護行搶，十分可疑。另外，受害女子是一名金飾業務，當時正準備拖著行李箱前往銀樓洽談生意，疑似早被嫌犯尾隨並鎖定。

警方呼籲，民眾應提高警覺，妥善保管財物，並在遇到類似情況時冷靜應對，記下可疑車輛及嫌犯特徵，立即報警並提供線索，以協助警方快速破案。

據悉，這起搶案發生在宜蘭市新民路上，距離宜蘭警分局交通分隊僅130公尺。