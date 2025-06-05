高雄港史上最震撼！6/8實兵操演「海空分列式」　最佳觀賞點曝

▲「海安12號演習」將震撼登場，過程實兵、實景、實裝操練。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

為了慶祝一年一度的「國家海洋日」，海洋委員會8日上午10點將在高雄港第16、17號碼頭舉辦「海安12號演習」，實兵操演海上攔截圍捕、空中垂降救援及海空分列式3大項目，展現守護台灣海疆的決心。由於演習會場將進行管制，民眾可以前往旅運中心3樓戶外觀景平台觀禮，高度、視野絕佳，可一次看得過癮。

海洋委員會今年以「萬象海洋，永續共融」為主題打造「2025第六屆國家海洋日」，6月8日上午10點，率先在高雄港16、17號碼頭舉辦「海安12號演習」。

▲▼今年「海安12號演習」有吸睛的「海空分列式」。（圖／記者許宥孺翻攝）



海委會主委管碧玲表示，今年「海安12號演習」最吸睛的「海空分列式」陣容堅強，集結包含4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，展現海巡各級艦船艇實力；同時，黑鷹和S-70C的 3架次空軍救護隊、海軍及空勤直升機也將共同參與。

管碧玲指出，這場「海空一體」的演練將完整呈現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，所有演練均為實兵、實裝、實景操作，讓國人能近距離感受「跟著海巡同仁出任務」的臨場感，是高雄港史上最震撼、前所未有的「海空分列式」，精彩可期。

▲海巡特種部隊。（圖／記者許宥孺翻攝）



海委會提醒，由於演習活動現場將進行管制，建議民眾可就近前往旅運中心3樓觀景平台，該平台將於當日上午10點20分開放自由入場觀賞，旅運中心戶外觀景平台的高度與視野極佳，絕對是觀賞此次海空分列式的最佳選擇。

此外，當日下午12點30分至16時30分，現場也將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀。同時，海巡署也將在現場展示各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等最新科技裝備。

▲高雄港旅運中心3樓觀景平台。（圖／記者許宥孺攝）

▲從高雄港旅運中心3樓觀景平台拍攝到「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）