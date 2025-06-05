　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄港史上最震撼！6/8實兵操演「海空分列式」　最佳觀賞點曝

▲▼「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「海安12號演習」將震撼登場，過程實兵、實景、實裝操練。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為了慶祝一年一度的「國家海洋日」，海洋委員會8日上午10點將在高雄港第16、17號碼頭舉辦「海安12號演習」，實兵操演海上攔截圍捕、空中垂降救援及海空分列式3大項目，展現守護台灣海疆的決心。由於演習會場將進行管制，民眾可以前往旅運中心3樓戶外觀景平台觀禮，高度、視野絕佳，可一次看得過癮。

海洋委員會今年以「萬象海洋，永續共融」為主題打造「2025第六屆國家海洋日」，6月8日上午10點，率先在高雄港16、17號碼頭舉辦「海安12號演習」。

▲▼「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼今年「海安12號演習」有吸睛的「海空分列式」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

海委會主委管碧玲表示，今年「海安12號演習」最吸睛的「海空分列式」陣容堅強，集結包含4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，展現海巡各級艦船艇實力；同時，黑鷹和S-70C的 3架次空軍救護隊、海軍及空勤直升機也將共同參與。

管碧玲指出，這場「海空一體」的演練將完整呈現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，所有演練均為實兵、實裝、實景操作，讓國人能近距離感受「跟著海巡同仁出任務」的臨場感，是高雄港史上最震撼、前所未有的「海空分列式」，精彩可期。

▲▼「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海巡特種部隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

海委會提醒，由於演習活動現場將進行管制，建議民眾可就近前往旅運中心3樓觀景平台，該平台將於當日上午10點20分開放自由入場觀賞，旅運中心戶外觀景平台的高度與視野極佳，絕對是觀賞此次海空分列式的最佳選擇。

此外，當日下午12點30分至16時30分，現場也將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀。同時，海巡署也將在現場展示各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等最新科技裝備。

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄港旅運中心3樓觀景平台。（圖／記者許宥孺攝）

▲從高雄港旅運中心3樓觀景平台拍攝到「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲從高雄港旅運中心3樓觀景平台拍攝到「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梨山賓館前蔣公銅像將遷移　居民強烈反彈：觸犯祖靈與先烈
快訊／還有機會　19張發票中200萬
快訊／下班注意！14縣市豪大雨特報　大雷雨轟5地
3台男「入境泰國」秒被逮！搜出19台手機
快訊／南港公園男子身中4刀！　送醫搶救中
快訊／15張千萬發票明細公布！
激進人士揚言「鬧余文正靈堂」　警：加強巡邏
Coldplay主唱爆分手格雷女！交往8年情斷
亞泥花蓮礦區爆破變轟炸！　居民驚恐奔逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強降雨又遇車輛爆胎！1家3口深夜慘困高雄山區　警冒雨救援脫困

梨山賓館前蔣公銅像將遷移　居民強烈反彈：觸犯祖靈與先烈

台大387萬掛號費離奇遭竊　嫌犯逃亡8天「仍在台北市」

快訊／北市南港公園「1男持刀自殘」嚇壞民眾！　4處刀傷送醫搶救

百公斤學長性侵辯「她屁股有抬高」　學妹崩潰：對方太壯又兇

三峽4死肇因成謎！激進人士揚言「鬧余文正靈堂」　警：加強巡邏

闖紅燈被開單咒警「一輩子失戀」　高雄女竟告濫權求國賠

亞泥花蓮礦區爆破變轟炸！碎石砸破屋頂水管爆裂　居民驚恐奔逃

「料鐵哥」欠債破7千萬！大甲店設備拍出33萬　還有2間店等法拍

遭酸「黃毒都有」高雄警進駐85大樓　基層不滿轟淪私人保全

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

強降雨又遇車輛爆胎！1家3口深夜慘困高雄山區　警冒雨救援脫困

梨山賓館前蔣公銅像將遷移　居民強烈反彈：觸犯祖靈與先烈

台大387萬掛號費離奇遭竊　嫌犯逃亡8天「仍在台北市」

快訊／北市南港公園「1男持刀自殘」嚇壞民眾！　4處刀傷送醫搶救

百公斤學長性侵辯「她屁股有抬高」　學妹崩潰：對方太壯又兇

三峽4死肇因成謎！激進人士揚言「鬧余文正靈堂」　警：加強巡邏

闖紅燈被開單咒警「一輩子失戀」　高雄女竟告濫權求國賠

亞泥花蓮礦區爆破變轟炸！碎石砸破屋頂水管爆裂　居民驚恐奔逃

「料鐵哥」欠債破7千萬！大甲店設備拍出33萬　還有2間店等法拍

遭酸「黃毒都有」高雄警進駐85大樓　基層不滿轟淪私人保全

人禍？曼谷倒塌大樓70官員涉弊　現任及前任高層都有事

強降雨又遇車輛爆胎！1家3口深夜慘困高雄山區　警冒雨救援脫困

青創戶以「日文手作」入住社宅竟在拍A片　住戶反映北市府竟踢皮球

永康、柳營畜牧場異味超標　啟動AI監控聯合稽查重罰10萬起跳

愛雅身體出狀況「點滴打4天」！　自爆裝睡躲老公求歡：不能對到眼

印度板球隊重大踩踏悲劇！　30萬人硬擠進球場造成11死

女外出看寵物監視器　目睹阿金「孤單等門」背影：馬麻哪時回來

Dior小花珠寶繽紛可愛　耳環不對稱設計更俏皮

大都會壓制道奇打線　羅伯斯點出主因是「配球」

陸工程師工作4年不租房！「每天睡車上」每晚26元　超省開銷曝

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

社會熱門新聞

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

獨／15歲少年偷開車撞死3人　情節重大升級為刑事案

連江變態砲兵偷拍2女共浴　被抓包下場慘

即／金門兩棲蛙兵訓練時溺水　情況不樂觀急送台北三總

趁妻不在！尪帶女兒找小三　在她面前發生關係

即／沈慶京「廔管都是血」堅持出庭！緊急帶回北所送醫

「5寶媽網紅」虐死2歲童收押　求交保不成

違停被拖吊　車主控警AI變造取締影片

五楊高架桃園段8車連環撞　未保持安全距離釀禍

移工宿舍性侵前女友！她開手機錄下鐵證

獨／河智媛老闆是色狼！襲臀熊抱畫面曝

休旅撞2保時捷　肇責誰大？影片掀大戰

更多熱門

相關新聞

男巷口衝出！騎士慘被撞飛　機車再撞客運

男巷口衝出！騎士慘被撞飛　機車再撞客運

高雄三車擦撞車禍！路竹區41歲顏姓機車騎士4日突然從巷口竄出，當場撞飛直行的21歲蕭姓機車騎士，導致蕭的機車噴向前方停等紅燈的客運。事故造成蕭男右腳多處擦傷，客運的右後方受損，至於詳細肇因將由交通大隊進一步釐清。

移工宿舍性侵前女友！她開手機錄下鐵證

移工宿舍性侵前女友！她開手機錄下鐵證

「遷入戶籍」房租漲5000炎上　房東投降了

「遷入戶籍」房租漲5000炎上　房東投降了

租約未到期！　高雄房東月租突漲5000元慘遭炎上

租約未到期！　高雄房東月租突漲5000元慘遭炎上

下酒菜競賽開跑　人氣王進駐高雄啤酒節

下酒菜競賽開跑　人氣王進駐高雄啤酒節

關鍵字：

高雄海洋委員會管碧玲海空分列式

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面