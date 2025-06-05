川普暫停哈佛「新生」入境申請　陸外交部酸：只會損害美國形象

▲哈佛大學。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日簽署最新公告，全面暫停來自哈佛大學的新生簽證入境申請，同時也要求國務院考慮，撤銷部分在學外籍學生的簽證。中國外交部發言人林劍5日在例行記者會上，對川普此舉表示，「只會損害美國的形象。」

一名路透社記者向林劍提問，「美國總統川普週三宣布，將對哈佛大學國際學生，實施簽證限制，暫停在哈佛大學學習，或參加交換計畫的，外國公民入境，初步期限為6個月，請問發言人對此有何回應？」

▲中國外交部發言人林劍表示，中方一貫反對，將教育合作政治化。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「中美的教育合作是互利的，中方一貫反對，將教育合作政治化，美方的相關做法，只會損害美國的形象，和國際信譽，中國將堅定維護，海外華人學生，和學者的正當合法權益。」

根據白宮最新公告，為了維護美國國家安全，持F簽證（學術類）、M簽證（職業類）或J簽證（交流訪問類）的新哈佛學生，將被禁止入境美國。此外，公告也指示，國務卿考慮撤銷目前在學、符合條件的哈佛學生的相關簽證。

▲美國總統川普（Donald Trump）強調，他並非反對外籍學生來美就讀。（圖／路透）

川普強調，他並非反對外籍學生來美就讀，但他希望的是那些愛美國、願意遵守美國價值的人，「很多想讀哈佛或其他名校的美國人，因為外國學生占名額，而被擋在門外，我只是想確保這些外國學生，是真心愛我們國家的人。」