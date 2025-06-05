獨／林千又知名髮廊爆粗口！不滿服務飆罵：你他X的...業者將提告

記者張君豪／台北報導

曾與藝人納豆傳出戀情、從綜藝節目《國光幫幫忙》出身的藝人林千又，今年與美國知名數據科學家登記結婚，並躍上媒體版面大秀恩愛；不過，林千又今年4月前往大安區敦化南路一段、常有藝人光顧的「Moon Hair Studio」消費，卻因洗髮服務問題在店內咆哮，甚至怒嗆店長「你他X的」，業者無奈報警求助並將提告，轄區大安警方也證實確有此事，將依法蒐證確保雙方權益。

▲今年4月藝人林千又在東區某髮廊內因不滿服務，爆粗口飆罵店內人員。（圖／林千又提供、翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又2015年10月，在北市某五十嵐飲料店買珍奶，因詢問哪種茶咖啡因最少與店員發生衝突，她事後在個人臉書po文爆氣怒嗆「領22K不到，服務還那麼差」，引發網友怒批她行徑如同奧客。





▲林千又在東區知名髮廊「Moon Hair Studio」內因不滿服務，爆粗口飆罵店內人員。（圖／張君豪攝）

《東森新媒體ETtoday》獨家取得知情人士消息，指稱林千又今年4月28日下午預約到知名「Moon Hair Studio」髮廊洗髮，林遲到約10多分鐘，店內技術員幫她進行洗髮服務，業者還與她寒暄，當時林千又穿著是輕鬆的居家風格，甚至穿著拖鞋，造型師看到她還說「你穿拖鞋來，應該住在附近對吧」，雙方一開始相談甚歡。

由於該髮廊造型師正在幫其他客人染髮，該店服務流程洗髮本來就是讓技術員提供服務，但過程中林千又相當不滿意，頻頻抱怨「造型師都沒有碰她」，認為店家服務有差別待遇，但店長百般解釋，洗髮服務流程就是如此；林女洗完頭後因要如廁，技術員因此先去服務別人，大約5分鐘後回到林女身邊，又被林女質疑「為什麼讓我等那麼久」，表示這樣的服務她無法接受。

對此店家頻頻致歉，並說明因為女技術員看林女離開，先去幫造型師服務其他客人，加上洗髮染髮服務需重視衛生，女技術員回來服務林千又時，須再度清潔消毒雙手，未料引發林千又不滿，甚至在店內咆哮、怒嗆店長「你他X的這什麼服務！」

業者解釋，他們在東區提供染髮造型服務多年，客群中也有不少藝人，但當天林千又情緒太激動，店長當下也釋出善意，「如果你不滿意服務，我們不會收費」，但業者無法接受林女當場飆粗口辱罵店內工作人員，只能無奈報警求助，並告知林女，「我們已經報警處理，你有甚麼不滿可以等警察來再說。」



林千又則再度嗆聲「你現在要留我、你要限制我的行動嗎？」店家無奈等候警員到場協處，但在警員到場前，林千又已經憤怒離去。轄區大安警分局警員到場，聽聞店家反映上情後依規定蒐證，被辱罵的店長當下表示將保留法律追訴權。據了解，業者近期會在蒐證齊備後，對林女提出公然侮辱告訴，以捍衛髮藝工作人員的尊嚴。

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