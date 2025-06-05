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台鐵花東會員優惠「加碼到8倍」！最多回饋92折

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵推出花東會員優惠，點數回饋送5倍或8倍。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月23日調漲票價，平均漲幅26.8％，為彌平花東的反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規劃點數加倍3或5倍，但花東不接受，行政院和交通部今宣布加碼5倍到8倍，等於最多回饋92折。台鐵公司表示，對花東的加碼將配合辦理，點數回饋最多可折抵票價50%，也可折抵購買台鐵便當和商品，等同現金回饋。

行政院今宣布台鐵票價調漲後，加碼花東會員優惠，購票點數最多8倍送。交通部也在臉書上表示，交通部照顧花東居民交通需求，推出「花東會員優惠措施」，原訂台鐵會員每消費50元可獲1點，自今年6月23日起，設籍在花蓮、台東的會員購買台鐵車票，假日享5倍點數、平日享8倍點數回饋。

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也就是平日購票起訖點任一站為「花蓮和平－台東大武」間，每消費50元可獲得8點，相當於票價92折優惠；假日購票每消費50元可獲得5點，相當於票價95折優惠。會員點數單次折抵上限30%調整至50%，訂票人須為「台鐵會員」，訂票人與乘客必須設籍花蓮縣或台東縣，乘車時須攜帶身分證件以供查驗。

台鐵公司表示，因行政院函示要給花東優惠措施，台鐵研議花東會員點數優惠，也是首次對花東推出的優惠措施；考慮兼顧花東震災後地方經濟需要協助，也要兼顧台鐵票價是全國一致性、共通性問題，才會思考透過會員點數方式來推優惠措施。

台鐵強調，會員點數的好處可以折抵票價，且最多5成，也可以購買台鐵商品和台鐵便當時折抵，也是實質現金回饋，對花東居民是多元且彈性的優惠。

針對行政院今宣布花東優惠加碼，台鐵指出，原本規劃針對花東會員點數加倍送3倍到5倍，行政院和交通部考慮花東民意反映希望增加優惠，因此加大對花東地區居民的協助，台鐵也會配合推動。

至於原本會員點數送3倍到5倍，將讓台鐵一年短收上億元，如今加碼回饋點數5倍到8倍，短收是否會破2億元，台鐵公司僅表示，確實短收會增加，但增加多少還要詳細評估和試算。

由於國發會也向花蓮縣承諾將以花東基金補貼台鐵漲幅和花東優惠，台鐵公司表示，後續相關花東優惠經費支應，會循相關規定辦理。

針對宜蘭和屏東縣民代也跟進花東要求台鐵給予票價優惠，台鐵低調表示，目前依照行政院函示和裁示，是針對花東居民提出優惠措施。

交通部則表示，宜蘭與屏東先前也有提出要納入相關優惠方案中，此部分還需要持續討論，但會先以花東地區優先，這兩地區對於鐵路依賴度高，再加上0403花蓮地震影響，才會祭出花東會員優惠方案，後續交通部會持續滾動檢討相關措施。

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