「上帝要我驅魔」美狠母下毒手　6歲兒全身纏白布悶死

▲31歲的保利妮絲親手殺害6歲的兒子。（圖／翻攝自Rhonda Paulynice 臉書）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州發生一起駭人聽聞的命案，一名女子涉嫌殘忍殺害年僅6歲的親生兒子，並辯稱「是上帝要我驅魔」，用雙手將兒子悶死，令人震驚。

綜合外媒報導，6歲男童拉米爾（Ra'Myl Pierre）因無故兩週未到校，校方察覺異狀，於5月30日前往男童住家關心，竟發現拉米爾被綁在臥室床上，身體用白布層層纏繞，僅露出臉部，畫面詭異駭人。

男童31歲母親保利妮絲（Rhonda Paulynice）供稱，她無法控制自己的身體，是「上帝」在操控她，並指示她對兒子進行驅魔，因此將兒子綑綁於床上。期間兒子掙扎不斷，她便用雙手摀住其嘴，導致男童窒息身亡。

保利妮絲還聲稱，有「鬼魂」進入了兒子體內，且兒子被鬼魂控制著，她以為束縛住兒子就能驅散「惡魔」讓他復活。保利妮絲還說，兒子死後她還多次回到房間，朝兒子「臉上吹暖風」，看看兒子是否會醒過來，她還認為兒子已經擺脫惡魔，隨時會回到自己身旁。

警方指出，拉米爾早在5月18日便已身亡，保利妮絲卻冷血隱瞞。她於5月30日被逮捕，遭控二級謀殺、未通報死亡及非法處理屍體等罪名。而她在首次出庭時因謀殺罪被拒絕保釋，6月2日關押至監獄。



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