高雄港萌翻！巨大小熊軟糖佔領國門　Q版〈清明上河圖〉還會動

▲承億酒店攜手香港畫廊，於高雄港旅運中心舉辦首屆「ArtIN 國際藝術博覽會」。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

承億集團攜手香港UBU DECO畫廊創辦人梁詠心，打造首屆「ArtIn 國際藝術博覽會」，今(5日)起一連4天在高雄港旅運中心登場，展覽集結全球60組頂尖畫廊、藝術家，展出近千件橫跨當代、裝置與跨域創作，包括Q版會動的〈清明上河圖〉，戶外藝術區還有彩色小熊軟糖立體裝置，為高雄港灣增添一抹童趣。

「ArtIN國際藝術博覽會」，今日在台灣港務公司總經理王錦榮、高雄市政府觀光局副局長孫春良等嘉賓祝福下正式揭幕。展期至6月8日，在高雄港旅運中心限時登場。

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▲▼「ArtIN 國際藝術博覽會」匯集全球近千件藝術作品。（圖／記者許宥孺攝）



首屆ArtIN由承億集團主導策劃，並邀請香港UBU DECO畫廊梁詠心女士擔任總監暨策展人。梁詠心表示，台灣南部一直以來充滿活力和藝術能量，卻缺少國際化的大型藝術活動。ArtIN的誕生，讓更多本地藝術家的聲音被聽見，也讓國際藝術潮流與台灣本土創作產生碰撞與交融。我們希望透過ArtIN，打破地域限制，讓藝術的影響力從高雄出發，擴散到全世界。

承億集團副董事長戴淑玲表示，承億在高雄亞洲新灣區打造首屆ArtIN國際藝術博覽會，成為亞洲藝術能量的新據點。期待亞洲新灣區成為台灣版的瀨戶內海藝術祭，引動全世界的藝術家、喜愛藝術的觀展人聚集，高雄旅運中心將是最好的發聲器，讓這裡成為藝術國門。

▲超可愛！旅運中心戶外觀景台出現巨大的小熊軟糖。（圖／記者許宥孺攝）



ArtIN選址於面海的高雄港旅運中心，4大展區分層分區，匯聚來自全球60組畫廊與藝術家，包括高雄承藝術、台北星藝廊、香港UBU DECO、韓國首爾Khalife Gallery等。參展藝術家有台灣寧芮潔Lemoi、戴明德Tai Ming Te、印尼Arkiv Vilmansa、香港林嬋嬋Falling Cyan、日本京都木村達彥Tatsuhiko Kimura、韓國首爾Kim Minju等，作品豐富多元。

▲台灣藝術家寧芮潔將筆下的紅髮小女孩Moi，繪成會動的Moi清明上河圖。（圖／記者許宥孺攝）



此次展會展出近千件藝術展品，包含「沉浸式藝術體驗」，帶領觀賞者走入奇幻會動的Moi清明上河圖世界；「國際大師裝置展」能近距離欣賞知名藝術家的震撼立體創作；「台灣新銳特區」發掘本土藝術家的獨特視角；而「戶外藝術區」則有1大5小彩色小熊軟糖立體裝置，萌翻高雄港灣，預期將引起打卡熱潮。



▲▼「ArtIN 國際藝術博覽會」即日起至6月8日在旅運中心登場。（圖／記者許宥孺攝）

