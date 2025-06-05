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賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統　共同簽署「半導體合作意向書」

▲▼賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過當時台北下起大雨，兩位元首只能淋雨走紅毯，引起各界議論。經過這次事件，今（5日）上午賴清德再次以軍禮迎接瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛，府方火速在典禮前通知，因雨改於總統府敞廳舉行。賴清德後來也發文表示，與友邦攜手前行，他們共同簽署「半導體合作意向書」，建立政治諮商機制，期盼開創更多合作契機，未來一起因應挑戰、共創繁榮，讓超過90年的情誼更加深厚。

賴清德3日與馬紹爾群島共和國總統海妮冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，引起社會各界高度討論。經過這次事件，今（5日）上午賴清德再次以軍禮迎接瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛，府方火速在典禮開始前35分鐘通知，因雨改於總統府敞廳舉行；而總統府前廣場本來搭設的帳棚、紅地毯，則由軍方人員穿著軍用雨衣，在雨中協助還原場地。

賴清德也貼出多張照片表示，今天，瓜地馬拉共和國阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統伉儷，率領內閣成員首次訪問台灣，展現兩國深厚的邦誼。

賴清德表示，台灣和瓜地馬拉，雖然相距遙遠，卻是理念相近的好朋友。兩國建交至今超過90年，長期以來，一起堅守民主、自由、人權法治等普世價值，也攜手在醫療、公衛、農業、婦女賦權等領域深化合作。

賴清德提到，瓜地馬拉也早已融入台灣的生活日常。像是深受國人喜愛的瓜地馬拉咖啡，今年3月進口量就創下新高。

接著，賴清德指出，兩國在政策面也持續深化合作，像是上個月，台灣與瓜地馬拉就攜手推動「半導體技職班」協助28位瓜地馬拉青年來台受訓，成為雙邊科技人才培育的重要起點。

賴清德透露，自己也和阿雷瓦洛總統共同簽署「半導體合作意向書」，並且見證兩國簽署合作文件，建立政治諮商機制，以及促進雙邊的投資合作，期盼開創更多合作契機。

最後，賴清德強調，未來，面對國際局勢的變化與威權主義的擴張，台灣會繼續和瓜地馬拉，在民主、人權與發展的道路上堅定前行，一起因應挑戰、共創繁榮，讓他們超過90年的情誼更加深厚。

▲▼賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

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