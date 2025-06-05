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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／這次不淋雨！　賴清德軍禮迎瓜地馬拉總統改府內敞廳舉行

政治中心／台北報導

總統賴清德日前以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）來訪，不料下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，引起社會各界的討論。經過這次事件，5日上午賴清德在次以軍禮迎接瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛，府方火速在典禮開始前35分鐘通知，因雨改於總統府敞廳舉行軍禮。

▲▼總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過在此同時，中央氣象署也針對北市全區發布大雨特報。正好在軍禮期間，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，伴隨鳴放21響禮炮，完成軍禮儀節。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過正好在軍禮期間，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，伴隨鳴放21響禮炮，完成軍禮儀節。（圖／總統府提供）

賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮，不過台北下起大雨，最後賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，後來也引起社會各界的高度討論。對此，外交部長林佳龍也緩頰表示，「雨水是上天的祝福！」他分享去年12月，賴清德訪問馬國時，專機抵達當地時也是下起一陣大雨，而在馬國傳統文化，雨水是代表上天的祝福。

不過，經過這次事件，5日上午賴清德在次以軍禮迎接瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛，府方火速在典禮開始前35分鐘通知，因雨改於總統府敞廳舉行軍禮；而總統府前廣場本來搭設的帳棚、紅地毯，則由軍方人員穿著軍用雨衣，在雨中協助還原場地。

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