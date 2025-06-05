71歲阿伯駕車拋錨山區　里港警即刻處置保平安

▲邱男車輛故障，里港警分局員警協助排除。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

71歲邱姓男子駕車下山行經屏東縣三地門鄉台24線26.9K途中突聞巨響，車輛隨即失控拋錨，佔據車道影響交通，轄區的里港警分局員警獲報趕往處理，除即時交管外，發現地面有漏油情形，更主動以細沙處理油漬，確保道路安全，獲得用路人稱讚。

里港警分局三地門分駐所警員何韋成於日前接獲民眾報案，三地門鄉台24線26.9K有汽車拋錨阻礙交通，立即趕往處理。

所長陳志遠說明，71歲邱姓駕駛因為車輛右前輪與傳動軸之交接處斷裂，致無法移動至安全處。何員見汽車拋錨處占用一車道且鄰近轉彎處，先開啟警示燈並以警用機車擺放於車輛後方50公尺處警示用路人，在現場指揮交通；後續拖吊車到場協助排除後，因傳動軸漏油導致路面濕滑，何員使用細沙泥土幫忙將油漬處理乾淨，邱民對警方即時伸援、積極處理深表感謝。

分局長温基興表示，何員即時交管應處，並在發現漏油狀況時，主動使用細沙與泥土處理路面，防止二次事故，展現專業判斷與責任感，值得嘉許。也呼籲，民眾入山前應檢查車輛狀況，若遇到拋錨事故應先確認自身及環境安全，車輛打雙黃燈並在車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，並至路旁安全處通知道路救援到場協助排除。