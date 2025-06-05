從困境走向韌性！科技下田救蔥農　輔導技術助永續耕作

▲「青蔥韌性穩產栽培技術擴散計畫」透過泰霖生物科技公司技轉農改場技術，將栽培技術擴散給所有蔥農。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／宜蘭報導

三星蔥面臨氣候異常、土壤劣變、病蟲害嚴重等重大危機，蔥農大嘆「種蔥就是一場豪賭」。農業部「青蔥韌性穩產栽培技術擴散計畫」透過泰霖生物科技有限公司技轉農改場技術，並在三星地區農會的協助下，將健康青蔥栽培技術透過業界擴散給所有蔥農，讓「綠金傳奇」重返榮耀。

三星蔥極盛時期，市面上曾創下1公斤1450元的「天價」，甚至引起小偷覬覦，蔥農要連夜守在蔥田旁，避免被竊，無奈在極端氣候、化學藥肥使用過度導致地力退化、病蟲害等多重夾擊下，不僅中南部菜蔥難以種植，曾為宜蘭驕傲的「綠金作物」三星蔥也面臨同樣危機，使蔥農苦不堪言。

▲三星蔥面臨氣候異常、土壤劣變、病蟲害嚴重等重大危機。（圖／記者游瓊華翻攝）

泰霖生物科技有限公司在農業部指導下，由花蓮及臺中區農業改良場提供技術，並結合三星地區農會及財團法人農業科技研究院等單位，昨（6）日在三星鄉蔥農官文良的蔥田區，舉辦觀摩會，推廣青蔥健康種苗管理概念，讓第一線的農民以健康、永續方式培育青蔥健康種苗。

計畫重點包括「健康種苗整合管理技術」，從源頭控管蔥苗品質，建立種苗選育、培育與栽種流程，減少病原帶入蔥田，提升蔥苗存活率與植株抗性。「安全資材應用與減藥栽培」，導入生物性防治資材、有機安全資材、優質有機質肥料、土壤改良劑，降低對化學農藥與肥料的依賴，同時改善土壤環境與微生態。

「氣候調適與韌性栽培技術」，依據不同季節與氣候模式，調整播種時間、水分管理與田間防護措施，減緩極端氣候帶來的蔥苗損失。「即時監測與田間管理輔助」，結合感測器與數位紀錄工具，協助農民即時掌握環境變化與病蟲害風險，進行精準管理、節省人力與成本。

蔥農官文良堅持將化學農藥與肥料減至最少，是三星地區種植種蔥的佼佼者，他坦言，極端氣候、土讓劣化，導致青蔥越來越難栽種，一聽到計畫馬上答應參與，並在農改場、農會等輔導下，種出「勇健」的健康蔥苗，不僅賣相佳、病蟲害更少，這個計畫讓蔥農重燃信心。

觀摩會除了官文良現場示範，並實地展示病蟲害減量成果、種苗管理流程、資材應用方式與韌性穩產管理模式，還有來自農業部農業科技司簡任技正湯惟真、花蓮農業改良場長楊大吉、宜蘭縣政府動植物防疫所長陳祖健、三星地區農會理事長徐進忠、代理總幹事段蓬福、常務監事張金土等長官勉勵。

泰霖生物科技公司特邀請來花改場作物環境科長蔡依真、台南農改場前副場長蔡宜峰、台中農改場前副研究員戴振洋等土壤、蔬菜專家指導，現場有來自宜蘭與各縣市蔥農、農民200多人參與，熱鬧滾滾，泰霖公司並免費提供有機質肥料、有機友善等資材給農民體驗試用。

農業部科技司簡任技正湯惟真說，各區農業改良場研發相當多的農業技術提升農產質量，農業部希望將這些好的技術擴散給全國農民運用，泰霖公司作為首發部隊，技轉花改場、中改場等好的技術，實際送到需要的農民手中，解決農民種植問題，提升農產產量與品質。

農業部花蓮農業改良場長楊大吉指出，此次「青蔥韌性穩產栽培技術擴散計畫」由農業部補助，泰霖生物科技公司技轉花改場的去除病原菌、田間病蟲害防治、肥培管理等技術，以培育出健康種苗，也讓農民在種植健康青蔥的田間管理相對容易。

主辦單位泰霖生物科技有限公司董事長張國庸說明，農民最重要的就是要有收益，但極端氣候讓病蟲害越來越難防治，因此20年前開始推廣有機無毒農業資材，在農業部輔導下，結合財團法人農業科技研究院、花改場、中改場、三星農會等舉辦觀摩會，將健康青蔥種苗技術、青蔥肥培管理技術、改良土讓的肥培管理等實際推廣給農民，讓青蔥從小就「頭好壯壯」，土壤也能生生不息。

▲「青蔥韌性穩產栽培技術擴散計畫」透過泰霖生物科技公司技轉農改場技術，將栽培技術擴散給所有蔥農。（圖／記者游瓊華翻攝）