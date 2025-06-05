玩射擊遊戲學英文！「小巨人教授」開發學習平台　國高中生免費用

▲陳攸華(前排)帶領團隊，與得勝者文教合作，開發「EnterBook」英語學習平台，免費提供國高中生使用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「中大小巨人」陳攸華教授帶領團隊，與得勝者文教產學合作，歷經10個月開發出「EnterBook」英語學習平台，即日起免費提供國高中生學習。該平台讓學生以玩遊戲方式學英文，利用繪本學文法，學習流程從閱讀出發，再透過遊戲與小測驗進行鞏固練習，未來將辦理競賽並提供獎品，鼓勵偏鄉與弱勢生學習英文。

身高僅有120公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華，是先天性軟骨發育不全的患者，但身高並未限制其發展，被稱為「中大的小巨人」。她2005年被英國國科會選為「傑出女性研究學者」，2010年獲頒我國傑出人才基金會「傑出人才講座」，2017年再獲科技部「傑出研究獎」肯定。

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陳攸華在中央大學教學術英文有10多年，結合自己在「個人化數位學習」及英語專長，去年和得勝者文教簽署產學合作計畫，在學生參與協助下，不到10個月開發出「EnterBook」英語學習平台，今天正式上線，學生可使用電腦、手機進入平台免費使用，目前適合對象為國三到高二學生。

對於「EnterBook」平台，陳攸華指出，共有三個特色，首先是從「娛樂」中學英文，讓學生邊玩邊學，透過與射擊遊戲、配對遊戲互動，來學習同義字與反義字，擴增英語字彙量；其次是用繪本學文法，由於傳統文法教學總讓人頭痛，但EnterBook利用數位繪本結合圖像和情境，幫助學生理解抽象語法概念。例如說明「over」和「under」時，就用一張桌子插圖，呈現不同物品的位置，讓學生一眼就明白差異，學得更快也更牢。

陳攸華進一步說明，第三個特色是「反覆練習＋即時回饋」，使用者從閱讀文章出發，再透過遊戲與小測驗進行鞏固練習。平台提供即時回饋與積分制度，協助學習者檢視自身學習成效。未來平台也會以每個月新增5到10篇文章，增加平台內容。

得勝者文教的主任劉駿豪指出，在這項產學合作中，由旗下《Just English就是會考英文》雜誌提供英文教材，協助陳攸華團隊開發EnterBook學習平台。目前已上線文章適合國三生到高二生學習，但後續將提供更多較為簡單、適合國中生程度的文章給EnterBook學習平台，以擴大適用對象。未來也會辦理英文競賽活動，得勝者文教將提供獎品，鼓勵偏鄉國中及弱勢學生學習英文，增加未來競爭力。