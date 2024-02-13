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學測成績將公布　專家教戰「甄選入學」準備：先選出20個目標志願

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家建議考生，成績單公布前先選出20個目標志願。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測落幕，距離2月27日公布成績剩下約兩周時間。升學輔導專家建議考生，在收到成績單之前，應先挑選出自己喜歡且適合的20個校系，接著利用前兩年的校系篩選級分數據，預測今年可能的分數門檻，這項準備工作將有助於考生對自己選擇志願，有更全面的理解和審視。

學測成績單預計2月27日寄發並公布五標等參考資料，3月28日才會公告申請入學一階篩選結果，5月16日起各大學才進行申請入學的二階面試。升學輔導專家劉駿豪表示，對於考生來說，各階段時程雖然還有一段時間，卻處於重要決策期，建議把握這段時間做好準備。

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劉駿豪指出，112年分科測驗分數，不像111年出現那麼多低分，所以考生要先把握接下來甄選，利用收到學測成績單前時間，先選出自己喜歡且適合的20個校系，接著利用前兩年校系篩選級分數據，預測今年可能分數門檻，這項準備工作，將有助於考生對自己選擇校系有更全面的理解和審視。

▲▼升學輔導專家劉駿豪指出，受報名人數大增，整體錄取門檻提高，但填志願會很痛苦，預估台大醫錄取門檻為283級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家劉駿豪建議考生，先選出20個目標志願。（圖／記者許敏溶攝）

劉駿豪提醒，特別要留意的是，每年有不少科系會改變其篩選倍率，故考生在分析過去數據時，也需要注意這些變化，以便更準確地判斷今年的競爭情況。同時也要考慮不同年度科目難度和其他可能影響成績因素，對於進行這些分析也是極為重要的。

若發現自己志願與目標校系存在一定差距，劉駿豪建議考生，應思考是否願意選擇分數較低的科系，或是為7月的分科測驗做好準備。這不僅是志願調整，也是對未來職業道路的深思，通過這些全面的自我評估，在這個關鍵時刻做出最符合自己情況和期望的決策。

升學輔導專家藍天予則提醒考生，部分校系今年採計科目有較大幅度改變，可能是考生機會，可以評估個人考試成績報考，像是中原大學資工系今年不採計數學、成大材料系多採計國文、政大創新國際學院學士班改採數B和社會等，考生可以多多參考簡章。

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