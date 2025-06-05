湧20萬球迷！印度板球隊冠軍遊行「爆推擠踩踏」　釀11死47傷

▲ 有球迷踩在別人身上往前擠。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度超級板球聯賽（IPL）由皇家挑戰者班加羅爾隊（RCB）奪冠，4日舉行慶祝遊行，未料發生推擠踩踏事故，造成11死47傷。卡納塔卡邦首席部長錫達拉邁亞（Siddaramaiah）坦言，當局未料到人潮如此龐大，「對悲慘的生命損失深感震驚，歡樂的時刻被悲傷籠罩」。

綜合當地NDTV及BBC報導，這是RCB睽違18年再度奪得IPL冠軍，令球迷歡欣鼓舞。球隊4日乘專機抵達舊班加羅爾國際機場（HAL），由副首席部長希瓦庫馬（DK Shivakumar）親自接機，前往飯店後在卡納塔卡邦議會大廈會晤官員，接著驅車前往體育館的慶祝活動。

7 reported dead, could be more. This is ridiculous! The sheer lack of planning is alarming. What should have been a day of victory and celebration has turned into heartbreak and sorrow...#parade #IPL #RCBhttps://t.co/hemqOL34m7 — Ramzy (@Ramz_004) June 4, 2025

活動原先僅發放少量通行證，後來開放所有人皆可進入，球迷為了進場搶破頭，引發推擠踩踏。網路瘋傳的影片可見，甚至有人為了往前擠，一腳踩在其他球迷身上。

當地警方向BBC透露，當天有逾20萬人參加遊行，但當局原先僅預期會有10萬人到場。官員說明，事發時體育館大門甚至還未打開，但球迷試圖擠進狹窄的出入口，導致悲劇發生。總理莫迪（Narendra Modi）表達哀悼，稱這起事故令人「心碎」。

當天來自全市各地的球迷身穿球衣，搭乘各種交通工具湧向體育館，地鐵幾乎塞爆，許多人甚至無法擠進車廂；計程車與機車拒載，少數願意載客的也只能讓乘客在數公里外下車。傳出發生踩踏後，人潮開始朝地鐵站躲避，造成月台擁擠，當局一度關閉體育場周邊所有車站。