湧20萬球迷！印度板球隊冠軍遊行「爆推擠踩踏」　釀11死47傷

▲ 有球迷踩在別人身上往前擠。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度超級板球聯賽(IPL)由皇家挑戰者班加羅爾隊(RCB)奪冠,4日舉行慶祝遊行,未料發生推擠踩踏事故,造成11死47傷。卡納塔卡邦首席部長錫達拉邁亞(Siddaramaiah)坦言,當局未料到人潮如此龐大,「對悲慘的生命損失深感震驚,歡樂的時刻被悲傷籠罩」。

綜合當地NDTV及BBC報導,這是RCB睽違18年再度奪得IPL冠軍,令球迷歡欣鼓舞。球隊4日乘專機抵達舊班加羅爾國際機場(HAL),由副首席部長希瓦庫馬(DK Shivakumar)親自接機,前往飯店後在卡納塔卡邦議會大廈會晤官員,接著驅車前往體育館的慶祝活動。

7 reported dead, could be more. This is ridiculous! The sheer lack of planning is alarming. What should have been a day of victory and celebration has turned into heartbreak and sorrow...#parade #IPL #RCBhttps://t.co/hemqOL34m7