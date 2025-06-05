涉收賄遭羈押禁見！陳歐珀「雙手上銬」快步押上囚車　畫面曝光

記者黃彥傑、黃哲民、戴若涵／台北報導

民進黨前立委陳歐珀涉嫌長期利用職務之便，以提案修法、舉行公聽會等方式，幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金等好處，藉此收取業者賄賂。檢方3日指揮廉政署兵分多路搜索、約談陳歐珀及其友人共10人到案，4日凌晨向法院聲請羈押禁見陳歐珀，法院4日深夜裁定羈押禁見，陳歐珀隨後遭上銬，押上囚車離開畫面曝光。

三連霸立委陳歐珀2023年因收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，宣布退出選戰，涉案情節仍在他字案偵辦中；而聯興國際則是從1999年開始，租用基隆港東岸碼頭，經營貨櫃裝卸、倉儲、船務等業務，號稱是全國前三的貨櫃碼頭營運商之一，據了解，聯興國際近年因疫情等因素，一直想變更碼頭租約條件。

檢廉接獲線報，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際提供的不正利益，利用他在立法院交通委員會的職權之便，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等商業利益。2018年1月初，德國籍「梅爾斯」貨櫃輪不慎撞上興聯國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，還推動修改《商港法》，把民營公司列入管理對象，確保設施遭損壞時可求償營業損失。

▲陳歐珀收押禁見，雙手上銬畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

檢方3日指揮廉政署兵分14路進行搜索，約談陳歐珀及其友人、民進黨前副祕書長許仁圖等10人到案，4日凌晨依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌，將陳歐珀聲押禁見，其餘涉案人士分別獲得交保或請回，北院4日深夜約10時許裁定羈押禁見陳歐珀。

法院說明理由，陳歐珀所涉罪名嚴重，對社會秩序造成重大危害。為確保國家司法權之有效行使、維護社會秩序及公共利益，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，若僅命具保或限制住居，不足以確保後續偵查、審判或執行程序之順利進行。因此依《刑事訴訟法》第101條第1項第2、3款，裁定自民國114年6月4日起，羈押被告2個月，並禁止接見、通信。