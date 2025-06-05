陽交大、北醫退貨學霸高中生　恐「5校通殺」剩下3校回應了

▲楊姓學生涉及學習歷程造假，陽明交大審議後，決定取消其醫學系錄取資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名楊姓高中生學測74級分，正取多間大學醫學系，並將錄取結果PO上Threads。不料，有眼尖網友抓包他備審資料「誇大」，將高中菁英盃「單場優秀辯士」寫成「最佳辯士」。如今不僅陽交大、北醫大醫學系拍板取消錄取資格，連中國醫、中山醫與長庚醫也在研議中，恐面臨「5殺」窘境。

楊姓高中生在Threads貼出5校錄取結果，內容可見楊生正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫。貼文中，楊生稱自己從未補習，還分享自己的學習歷程檔案。

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不過，有網友實際查詢高中菁英盃2023、2024、2025年獲獎名單，發現楊生只是當年其中一輪比賽的優秀辯士，而非「最佳辯士」，備審資料有誇大嫌疑。

另外，楊生今年2月回覆網友提問時，才透露自己在台中豐原某補習班上課，補習數學、國文和自然，還大讚老師教學品質優良、很照顧學生。網友質疑，根本與校長推薦函上寫的「沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」不符。

▲楊同學今年2月曾透露，自己有補習。（圖／翻攝自Threads）

事後，楊生貼出道歉文，強調自己並非蓄意造假，也無意誤導任何人，只是對獎項制度認識不夠清楚，又未經過充分確認，最終不慎誤植，他願意完全承擔責任。

陽明交通大學、台北醫學大學研議後，4日雙雙宣布取消該生錄取資格。另外，根據《聯合新聞網》報導，針對此事，中國醫、中山醫與長庚大學也都表示研議處理中。

對此，楊生母校發聲明表示，對學生處境深感遺憾與難過，並強調細節仍需取得學生及家長同意才能進一步說明。目前校方積極關心學生的心理狀況，全力提供陪伴與協助，呼籲社會大眾給予當事人更多空間與體諒。

▼陽交大醫學系第一時間公告，要重新確認楊同學的資料，隨後拍板取消正取。（圖／翻攝自陽交大醫學系官網）