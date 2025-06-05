大埔里星級住宿+農村遊程　農水署打造農村星級旅遊

▲農村水保署打造大埔里地區農村星級旅遊。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推展農村旅遊，農村發展及水土保持署南投分署與大埔里地區官方和民間單位合作，串起星級住宿、亮點農村遊程及在地五星級好農產，打造高品質、低碳排、深度感受的行程，並推出住房加購行程贈購物金、主題月快閃迎賓奉茶及星級尊榮包車等活動，邀請遊客享受五星級住宿、玩遍農村。

2025農村四季生命之歌「跟著星星點點去旅行」記者會今日下午於雲品溫泉酒店辦理，由農村水保署南投分署與交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、埔里鎮公所及魚池鄉公所攜手為本次活動代言；現場也首度舉辦農村亮點場域與旅宿業媒合會，邀請具永續理念與服務量能的合法旅宿業者參與，吸引近30家業者共襄盛舉。

南投分署表示，農村水保署長期以「跟著蝴蝶去旅行」為主題，積極推動水沙漣軸帶的生態農村發展、帶動產業六級化，持續深耕輔導，已逐步展現成果；為協助成熟業者穩健邁向商業化經營，今年全面升級品牌形象，並以「星星」作為散布於農村間亮點場域的象徵，結合五星級住宿、農遊行程及優質農產，打造深度體驗的精緻農遊旅程。

南投分署說明，本次推出三大「星級農遊」玩法：首波與日月潭星級飯店攜手合作，設計住宿加價購、午間小旅行及住房套裝等多樣行程，還有6至7月限定的「茶香主題月」，入住力麗溫德姆溫泉酒店或漢來日月行館，加購茶體驗就送200元農遊購物金（每飯店限量100間房），並享迎賓奉茶體驗，沉浸茶鄉魅力；另針對高端市場則推出2999元起的「尊榮星級農遊包車」行程，提供尊榮保母車、行程自由選、專屬迎賓禮物，帶領遊客深度探索日月潭；此外，還有9條星級好評農遊路線，包括親子生態、賞蝶、紅茶莊園、森林療癒，滿足所有旅遊需求，更多詳情請上「農村小童」粉絲專頁查詢。

日管處表示，期盼藉此活動讓更多人看見日月潭從湖面到森林、從紅茶文化到旅遊服務的多元面貌，體驗永續且有溫度的旅遊方式；埔里鎮公所也表示，期望遊客不再只停留於觀光核心區，而能深入探索埔里農村秘境、感受生命力，未來將鎖定自由行、親子與生態輕旅行市場，媒合永續旅宿業者、結合農村住宿加值服務，打造舒適住宿與樸實體驗，延長遊客停留時間，推動地方經濟與永續發展；魚池鄉公所表示，本次「紅茶主題月」搭配該鄉在地盛產紅茶，更透過茶藝師的教學，讓更多遊客可深入了解魚池茶鄉的美。