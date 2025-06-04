哈利王子女兒4歲生日！　梅根罕曝「清晰露臉照」：美麗的女孩

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的愛女莉莉貝（Lilibet）4日迎來4歲生日，媽媽梅根罕見在社群平台公開兩張莉莉貝的「露臉照」，稱她是「美麗的女孩」。

梅根在北美時間午夜，於IG分享兩張黑白照，第一張是梅根坐在船上，擁抱莉莉貝，母女的頭髮被海風吹亂。雖然照片中莉莉貝的大半張臉被遮住，但雙眼和額頭仍能清楚可見。英國《每日郵報》指出，這是2022年莉莉貝1歲生日後，最清楚的一張露臉照。

而另一張黑白照則是2021年，莉莉貝剛出生時，畫面中梅根把莉莉貝抱在懷裡，享受母女之間的「肌膚相親」時光。梅根發文，「生日快樂，我們美麗的寶貝女孩！4年前的今天，她來到我們的生命中，從此每天都更加明亮、美好。感謝所有送上祝福，並一同慶祝她特別日子的人！」

▲ 梅根分享擁抱莉莉貝的黑白照，外界總算能見照莉莉貝的眼睛和額頭。（翻攝meghan IG）

▲ 梅根分享莉莉貝2021年剛出生的照片。（翻攝meghan IG）

莉莉貝2021年出生於加州聖塔芭芭拉，當時父母已脫離英國王室，她的全名為「莉莉貝．黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）」，名字源於已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）乳名，並致敬祖母黛安娜王妃（Princess Diana）。

莉莉貝是英國王位第7順位繼承者，在祖父查爾斯三世（King Charles III）2022年登基成為英王後，因君主的孫女身分，2023年依規定正式取得「公主」頭銜，封號「薩塞克斯莉莉貝公主」（Princess Lilibet of Sussex）。

▲ 左為莉莉貝2022年1歲生日官方照片，右為哈利梅根一家4口2021年耶誕卡，當時莉莉貝僅6個月大。（翻攝Archewell）

▲梅根此前會在IG分享兩個孩子的生活照，但多僅有背影。（翻攝meghan IG）

哈利與梅根2022年卸下王室職務後，相當保護莉莉貝和6歲哥哥亞契（Archie）的生活，鮮少公開他們的正面照。今年梅根開通個人IG帳號，時不時會分享孩子的家庭生活，但多為背影照，上月27日才分享與莉莉貝的養蜂短片。外界唯一能確定的是，兩個孩子的一頭紅髮明顯遺傳自爸爸。

《每日郵報》報導，亞契與莉莉貝與英國王室疏遠，與祖父查爾斯、叔叔威廉王子（Prince William）幾乎零互動。而梅根也和生父湯瑪斯馬可（Thomas Markle）及同父異母的兄姊斷絕往來，因此兩個孩子身邊鮮少來自母系的親戚，只有一群被稱為「加州家人」的親密友人，但其中包含梅根的母親多莉亞拉格蘭（Doria Ragland），她在哈利梅根脫英後，給予夫婦倆極大支持。



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