花蓮富里敬老禮金全面升級！65歲+人人有獎　百歲人瑞發1萬

▲▼富里鄉長江東成表示，透過實質加碼與擴大發放對象，傳遞對長者的尊敬與關懷。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉在本次代表會由葉家鴻主席於會期中提議，盼能提高重陽敬老禮金的發放金額。鄉公所在財政健全的許可下從善如流，完成《花蓮縣富里鄉重陽節敬老禮金發放自治條例》修正，不僅大幅放寬領取年齡門檻，並同步調高各年齡層的禮金金額。今年九九重陽節起，65歲以上的富里長者皆可享有這份實質的溫暖！

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此次修正案的三大重點：

一、放寬年齡門檻，65歲起就能領取。以往需年滿70歲才能領取重陽敬老禮金，此次修法後將門檻下修至65歲，擴大受益對象。

二、禮金全面升級，加碼更有感。根據修正後條文，發放標準如下為:65歲~69歲:800元；70歲~79歲:1,500元；80歲~89歲:2,500元；90歲~99歲:3,600元，以及100歲以上:10,000元。

三、敬老愛老不打烊，百歲人瑞共享榮光。

▲放寬領取年齡門檻並調高各年齡層的禮金金額。

目前富里鄉共有兩位百歲人瑞，分別是吳江村的林格老先生與東里村的黃潘里玉老太太，他們的長壽與健康是全鄉的祝福與驕傲，也正象徵著富里鄉推動高齡友善政策的成果。

鄉長江東成表示，此次修法不僅因應物價上漲，也彰顯對銀髮族的重視，透過實質加碼與擴大發放對象，傳遞對長者的尊敬與關懷。