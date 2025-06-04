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桃園好孕專車再升級　6月起攜手和泰yoxi提供孕產婦服務

▲桃園好孕專車再升級

▲桃園好孕專車去年婦女節啟動服務，廣受好評。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局為持續提升好孕專車服務量能，讓孕產婦更容易叫的到車，於6月起擴大納入和泰yoxi車隊提供好孕專車服務，共同守護孕產婦的行動安全，打造更加完善、貼心的友善城市交通網絡。

市府婦幼發展局杜慈容局長3日表示，桃園自113年3月8日推動「好孕專車」服務以來，攜手台灣大車隊、大都會車隊、新梅車隊、大文山車隊、合作車隊、新利達車隊與大豐車隊等7家業者，提供孕產婦安全、便捷的交通接送服務。

▲桃園好孕專車再升級

自113年7月1日起，「好孕專車」服務範圍已擴及基隆市、台北市、新北市與新竹縣市，目前共有超過15,000輛合作計程投入服務。為鼓勵更多計程車司機提高運能，「好孕專車」自114年4月起每趟車資點數加成10%，以及單月完成100趟以上接送服務的司機，可獲得5,000元獎勵金，期望透過實質獎勵，提升整體服務品質與運量，滿足更多孕產婦的交通需求。

此外，「好孕專車」專屬的「一生好運卡」不是只有交通服務，更希望全面照顧孕產婦的多元需求，孕產婦至本市合作的藥妝通路、社區藥局、金牌好禮、金牌好店、觀光工廠等婦幼友善商家，出示「一生好運卡」卡片可享桃園限定優惠，未來市府將結合更多商家企業響應，打造百工百業挺孕產婦的友善城市。

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